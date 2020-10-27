Tatar-Çavuşoğlu görüşmesi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ankara’daki resmi temasları kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu kabul ederek görüştü.
Cumhurbaşkanı Tatar’ın kaldığı otelde yer alan görüşmede, KKTC Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü ile Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de yer aldı.
Cumhurbaşkanlığı görevini devraldıktan sonra ilk resmi ziyaretini Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine dün Türkiye'ye düzenleyen Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanmış, iki Cumhurbaşkanı ikili görüşmelerinin ardından
ortak basın toplantısı düzenlemişti.