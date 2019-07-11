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Tatar: "Çiftçi ve hayvancı daha fazla kazanç sağlamak için yeniliklere açık olmalı"

11 Temmuz 2019 Perşembe 12:16
Tatar: "Çiftçi ve hayvancı daha fazla kazanç sağlamak için yeniliklere açık olmalı"

Başbakan Ersin Tatar  açılışta yaptığı konuşmada, bu yıl ki hasatın hayırlara vesile olmasını dileyerek, çiftçinin hayvancının teknolojiyi de takip edip, daha fazla kazanç sağlamak için yeniliklere açık olmalarını istedi.

Hasat denince tarımsal arazilerin öneminin ortaya çıktığını belirten Başbakan Ersin Tatar, ” yaşayabilen , ekonomisiyle güçlü, üretimiyle yoluna devam edebilecek bir halkın verebilecek fazla da verecek toprağı yok; diyerek Kıbrıs Rum halkına mesaj gönderdi.

“Bu topraklarda var olabileceksek, toprağa da ihtiyacımız vardır” şeklinde konuşmasını sürdüren Başbakan Ersin Tatar, toprağın korunması, tarıma da ayrılacak toprağın devam ettirilmesi gerektiğini söyledi.

Başbakan Ersin Tatar “Bu toprakları sonuna kadar KKTC’nin koruması gerekir ” diyerek, aksi halde Kıbrıs Türk’ünün tarımsal faaliyetlerini sürdürecek toprağını kaybedeceğini vurguladı.

Etkinlikte konuşmalar sonrasında plaket takdimleri yapıldı ve son olarak gösteriler sergilendi.

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