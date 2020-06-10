Tatar: Çiftçilere hasat sonrasında prim desteği sağlanacak

Başbakan Tatar bugün öğleden sonra Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle ve Çiftçiler Birliği Yönetim Kurulu’nu temsil eden bir heyetle bir araya geldi.

Görüşmede, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da hazır bulundu.

Görüşmede Kıbrıs Türk çiftçisinin nasıl destekleneceği ele alındı uzlaşı sağlandı.

Toplantıda açıklanan zahire taban fiyatlarının artırılmasının ekonomiye ekstra maliyet getireceğinin bilincinde olan Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği 2020-2021 üretim yılında ve sonrasında üreticinin ayakta kalabilmesi için prim usulü destekleme modeline geçilmesini, böylece hükümetin sürdürülebilir tarıma katkı sağlamasını önerdi.

Bu öneri Başbakan Ersin Tatar tarafından olumlu karşılandı.

Başbakan Tatar toplantı sonrasında “çiftçiye bir prim desteği sağlanacağını ancak bunun hasadın tamamlanmasının ardından rekolteye bağlı olarak belirleneceğini açıkladı.”

“ Üretimin öneminin yaşanan kovidvirüsü sürecinde daha da fazla kendini gösterdiğini” belirten Başbakan Tatar şunları kaydetti:

“ Bizim temel amacımız ister mal ve hizmet olsun ister tarım olsun, ülkemiz üretimini artırmaktır. Daha fazla üretim , daha güçlü bir ekonomi, daha güçlü bir Devlet, refah seviyesi , yaşam kalitesi daha yüksek bir halk demektir. Pek çok kez ifade ettiğim üzere, bundan sonra atacağımız adımlar, uygulayacağımız teşvik modelleri ile KKTC’ndeki üretimi ve KKTC vatandaşlarının istihdamını ileri noktalara taşıyacağız. Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği ile bugün vardığımız bu uzlaşı da bu anlayışımızın bir ürünüdür. Biz her zaman olduğu gibi Kıbrıs Türk Çiftçisinin öneminin bilincindeyiz ve destekçisiyiz.”