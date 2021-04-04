TATAR'DAN SÜRPRİZ ZİYARET

GAÜ Limonluk Yerleşkesinde gerçekleşen ziyaret ile ilgili açıklamada bulunan Akpınar, süpriz ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, GAÜ’nün Yükseköğretim alanına olan desteklerinden dolayı Tatar’a teşkkürlerini sundu. Cumhurbaşkanı Tatar’a Kıbrıs’ın geleneksel tatlarından olan “ Turunç Çiçeği Macunu” nu ikram edebilme şansı yakaladıklarını ifade eden Akpınar, Kıbrıs Üniversiteler Birliği üye üniversiteleri olarak, 2021-2022 Akademik yılına büyük bir özveri ile hazırlandıklarını belirtti.