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Tatar, Din İşleri Başkanı Ünsal’ı Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal’ı kabul etti.

04 Nisan 2022 Pazartesi 17:17
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Tatar, Din İşleri Başkanı Ünsal’ı Kabul Etti
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Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Tatar, kabulde yaptığı konuşmada Kıbrıs Türk halkının, İslam âleminin bir parçası olarak Ramazan ayını önemsediğini, en kutsal ay olarak gördüğünü dile getirdi.

Herkesin birbiriyle hoşgörü, merhamet ve sevgi içinde geçireceği; örf ve adetlerini gerçekleştireceği Ramazan ayında Kıbrıs Türk halkının maneviyatı ve yardımseverliğiyle ihtiyaçlı insanlara yardımını esirgemeyeceğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar; dünyanın şu an içinde bulunduğu pandemi, savaş ve ekonomik kriz nedeniyle birçok insanın mağdur olduğunu, temel ihtiyaç maddelerinde ve akaryakıtta fiyat artışının yaşandığını dile getirdi. Tatar, bütün bu sıkıntıları birlikte aşacaklarını belirtti.

Tatar, “Halkımızın içinde bulunduğu bu sıkıntılı günlerde, devleti yönetenler olarak elimizden gelen neyse yapmaya hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum. İslam âleminin bir parçası olarak büyük haksızlıklara uğrayan Kıbrıs Türk halkı adına dayanışma, kardeşlik ve yakınlık bekliyoruz. Anavatan Türkiye’nin adadaki varlığı bizim barış ve huzur içinde yaşayabilmemizin yegâne teminatıdır. Ramazan ayının herkese sağlık ve huzur getirmesini dilerim” dedi.

ÜNSAL: “RAMAZAN’IN, KIBRIS TÜRK HALKI VE MÜSLÜMAN ÂLEMİNE SAĞLIK, BARIŞ VE HUZUR GETİRMESİNİ TEMENNİ EDİYORUM”

Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal da konuşmasında, “11 Ayın Sultanı Ramazan’ın, Kıbrıs Türk halkı ve Müslüman âlemine sağlık, barış ve huzur getirmesini” temenni etti.

Son Güncelleme: 04.04.2022 17:19
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