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Tatar: “Dome Otel peşkeş çekilemez, Vakıflar yıpratılamaz”

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, Vakıflar İdaresi’yle ilgili iddialar ile Dome Otel’in durumunun bir an önce açıklığa kavuşturulması gerektiğini belirtti.

26 Aralık 2018 Çarşamba 17:23
Tatar: “Dome Otel peşkeş çekilemez, Vakıflar yıpratılamaz”

Yazılı bir açıklama yapan Tatar, “UBP’nin, Dome Otel’in CTP’nin elindeki bir sendikaya peşkeş çekilmesine de, Vakıflar İdaresi’nin yasalar, kurallar dışında yönetilmesine de sesiz kalmayacağını, tüm iddiaları ve gelişmeleri yakından takip edeceğini” ifade etti. 

Tatar açıklamasında şunları kaydetti:
“ Dome Otel 2007 yılında o günkü CTP’li yönetimin Devlet çalışanlara % 18 artış verirken Dome çalışanlarına % 36 artış vermesi sonucu 2008 yılında ciddi zarar eder duruma gelmiş ve bu bahane ile CTP’li sendikaya 10 yıllığına kiralanmıştır.

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Ortada, o günden bugüne yapılanların doğru olmadığına, Vakıflar İdaresi’ne karşı yükümlüklerin yerine getirilmediğine, istismarlar yapıldığına ilişkin çok sayıda iddia ve rapor söz konusudur.”

Bu durumda Dome Otel’in ihaleye çıkılmadan, iddialar temize kavuşturulmadan mevcut işletmeciye yeniden kiralanamayacağını kaydeden Tatar, yapılması gerekenin, adil, şaibesiz, şeffaf bir ihale ile en doğru kararın verilmesi olduğunu belirtti. 

Vakıflar İdaresi’nin harcamalarına ilişkin haberler ve yayınların da ciddiyetle takip edilmesi ve ilgililerin bir an önce iddiaları yanıtlaması, gereken soruşturmaları başlatması gerektiğini belirten Tatar, “Vakıflar İdaresi bu toplum için önemlidir. Vakıflar İdaresi’nin yıpratılmasına kimse göz yumamaz” ifadelerini kullandı.

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Ersin TatarVakıflar İdaresiDome OtelPeşkeşHaberGündemKıbrıs
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