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Tatar: Ekonominin büyümesi ve refahın artması en büyük hedefimiz

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında çalışmalarına başladı.

06 Ocak 2020 Pazartesi 14:26
Tatar: Ekonominin büyümesi ve refahın artması en büyük hedefimiz

Genel Kurul’un gündeminde; “Tüketicilerin Korunmasına İlişkin Gıdaların Resmi Kontrolü ve Hijyen Yasa Tasarısı” ve “Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme Değişiklik Yasa Tasarısının üçüncü görüşmesi” bulunuyor.

Genel Kurul’da ilk olarak Başkanlığın genel kurula sunuşlarına yer verildi, bazı yasa tasarılarının ivedilik tezkereleri oylandı.

Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Değişiklik Yasa Tasarısının Komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkernin görüşülmesi sırasında
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sucuoğlu söz aldı ve yasaya ilişkin bilgi aktardı.

Sucuoğlu, Af için 4 aylık bir müracaat süresi verileceğini söyledi.
Sucuoğlu, Sosyal Sigorta yatırımında sıkıntı çeken işverenler ve belediyelerden de talep gelmesi halinde yardımcı olacaklarını kaydetti.
Sucuoğlu, düzgün ödeme yapan işletmeler için de bir önergeleri bulunduğunu, onlara da katkı verilmesi yönünde bir çalışmaları bulunduğunu anlattı.

Toplumcu Demokrasi Partisi Milletvekili Zeki Çeler de sigortalar ile ilgili af konusunun iyi düşünülmesi gerektiğini kaydetti.

Çeler, sigortaları düşünülmeden yapılan affın tamamen popülizm olduğunu söyledi.

Genel Kurul’da Ekonomi, Maliye Bütçe ve Plan Komitrsi gündeminde bulunan, Sabit Kıymetlerin Güncellenmesi ve Birikmiş Kamu Alacaklarının Tahsiline İlişkin İndirimli Mali Düzenleme Yasa Tasarısının Komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin Tezkeresi de ele alındı

Başbakan Ersin Tatar, konuya ilişkin bilgi verdi.

Başbakan Tatar, Maliye Bakanlı’ğının bilançoların güncellendirilmesi için çalışma yaptığını ifade etti.

Çalışmanın kapsamlı olduğunu, dövizin bu kadar değişkenliğinin olduğu bir ülkede bu tür çalışmaların yapılmasının önemine işaret eden Tatar, çalışmanın 2014 yılına kadar bazı vergi borçları ile ilgili bir takım düzenlemeler de içereceğini kaydetti.

TDP Milletvekili Zeki Çeler ise ülkede vergilerin düzgün toplanmadığına işaret ederek, insanlar isyan noktasındayken, bugün bir affın hep birlikte yapılmasının nasıl beklendiğini sordu

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da, affın bir biçimde artık gündem yapılması gereken bir konu olduğuna işaret etti.

2020’nin her konuda ciddi endişe duyulacak bir yıl olacağını iddia eden Erhürman, özellikle ulaştırma, sağlık ve eğitim alanında yatırımlara devam etme zorunluluğu bulunduğunu kaydetti.

Erhürman, bu konularda gerekirse risk alınarak, birlikte çalışılması önerisinde bulundu, “ artık kendi ayaklarımız üzerinde durmanın” altını doldurarak gündem yapma zamanı olduğunu söyledi.

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı da, hükümetin paraya ciddi şekilde sıkıştığını, bu sebeple de çeşitli aflarla bütçeyi belli bir noktada tutmaya çalıştığını savundu.

Arıklı, Türkiye’den gelen paranın 750 milyon civarında olduğunu ve serbest bırakılacağı haberleri geldiğini, sonrasında bu paranın bloke edildiğinin söylendiğini ifade ederek, açıklama istedi.

Arıklı, “Niye kaynak gelmiyor, imzalanan ara protokolde şartların yerine getirilmesi mi yoksa başka sebepler mi var” diye sordu.

Bir kez daha söz alan Başbakan Ersin Tatar, ekonomi yönetimi ve siyasetin iç içe olduğuna işaret ederek, dünyada yaşanan gelişmelerden ötürü petrol fiyatları ve dolarda bir takım artışlar olduğunu kaydetti.
Başbakan Tatar, Yerel ve mali gelirlerde beklenin üzerinde tahsilat yapıldığını vurguladı ve ekonominin büyümesi ve refahın artmasının en büyük hedefleri olduğunu söyledi.

Başbakan, Protokol ile ilgili olarak hazırlıkların yapıldığını belirterek ne zaman imzalanacağı konusunda tarih veremeyeceğini söyledi.

Tatar, ülkenin bütçe açığı rakamları ve gelirleri hakkında da bilgi verdi.

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