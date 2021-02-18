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Tatar, Erdoğan ile görüştü

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar akşam saatlerinde gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Kıbrıs konusundaki son gelişmeler, koronavirüs salgını ve aşı konusu değerlendirildi.

18 Şubat 2021 Perşembe 21:19
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Tatar, Erdoğan ile görüştü

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar akşam saatlerinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı şahsında Kıbrıs Türk halkının Regaip Kandilini kutladı.

Telefon görüşmesinde Kıbrıs konusundaki son gelişmeler de ele alınırken Koronavirüs salgını ve aşı konuları da görüşüldü.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Türk halkının Koronavirüs pandemisiyle mücadelesinde yalnız olmadığını, ellerinden gelen desteğin daha önce olduğu gibi bundan sonra da devam edeceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türk ulusunun Regaip Kandilini kutladı. Tatar, her zaman olduğu gibi bundan sonra da Türkiye Cumhuriyeti ile yakın ve verimli ilişkilerin devam edeceğini belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Kıbrıs Türk halkı adına teşekkürlerini iletti.

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