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Tatar: Erken seçim daha öne alınabilir

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, istifasını sunan Başbakan Ersan Saner görüşmesi sonrası basına açıklama yaptı.

14 Ekim 2021 Perşembe 14:50
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Tatar: Erken seçim daha öne alınabilir
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Cumhurbaşkanı Tatar, hükümetin düştüğünü ancak meclsite bekleyen yasalar olduğuna dikkat çekerek ivedi yasaların görüşülebileceğini söyledi. 

Tatar, yeni hükümet kuruluna kadar mevcut hükümetin devam edeceğini belirtti.

Tatar’ın açıklamasından satır başları şöyle:

Hükümet düştü ancak bekleyen hizmetler var. İvedi yasalar görüşülebilir.

Seçim ve Halk Oylaması Yasasının değiştirilmesi konusunda YSK Başkanının beklentileri var.

Siyasi parti başkanları ile görüşeceğim. Anayasaya bağlı kalarak süreci yöneteceğim. Meclis Başkanı ve başbakanla görüştüm.

Erken seçim gündemdeydi hükümetin istifa etmesiyle erken seçim daha öne alınabilir.

Koalisyon hükümetinde küçük ortaklarda yaşanan sorun nedeniyle Saner istifasını sundu.

Yeni hükümet kuruluna kadar mevcut hükümetin devam edeceği konusunda başbakana yazı verdim.

Pandemi koşullarında hükümet çalışmalarını sürdürdü. Aşılama ile sağlıkta rahatlama ve ekonomide iyileşmeler oldu. Devletin girdilerinde düşüşler oldu.

Öğrenciler gelmeye başladı. Uçak sayısının artmasıyla turistlerde de artış yaşanıyor. 

Keşke nisap sorunu yaşanmasaydı. Erken seçimin 2022 yılı Nisan’da yapılıp yapılmayacağı tartışılırken, Şubat ve Ocak ayları gündeme geldi. Nisap sorunu bana göre sunidir. 27 kişi ile yola çıkıldı. Birkaç kişinin kendine göre sebepleri var ancak hükümete sorun çıkardı.

Ocak 2018’de ortaya çıkan irade artık mecliste yansıtılmıyor.

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