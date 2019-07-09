Tatar: "Esas Rumların yaptığı faaliyetler endişe vericidir"

Başbakan Ersin Tatar, yazılı açıklama yaparak KKTC’nin verdiği ruhsatla sondaj çalışması yapan Türkiye’ye yönelik açıklamalar yapan Avrupa Birliği’ni eleştirdi…

“Avrupa Birliği’nin, Yavuz gemisinin KKTC’nin Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na verdiği ruhsatla Karpaz açıklarında sondaj yapmaya başlamasına tepki göstermesini protesto ediyoruz” diyen Tatar, gibi Fatih ve Yavuz’un Doğu Akdeniz’de yaptıkları sondaj faaliyetlerinin değil Rumların Kıbrıs Türk Halkı’nın haklarını yok sayarak yaptığı faaliyetlerin kanunsuz ve endişe verici olduğunu söyledi…

Tatar, Avrupa Birliği’nin baştan beri izlediği Rum-Yunan yanlısı tutumu ile Kıbrıs konusunun bir sonuca bağlanmasına değil, daha da çıkmaza girmesine neden olduğunu ve henüz bunu anlayacak noktaya gelemediğini belirtti…

Türkiye ile Kıbrıs Türk tarafının Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon kaynaklarında hakkı bulunduğunu kaydeden Tatar, Rum tarafının; Kıbrıs Türk tarafının bu kaynaklarla ilgili sismik araştırma ve sondaj çalışmalarının oluşturulacak bir ortak komite eliyle yürütülmesi, elde edilecek gelirin de ilk etapta olası bir anlaşma için gerekecek finansmanın sağlanmasında kullanılması önerisini reddettiğini anımsattı…

Tatar, Türkiye’yi hiçe sayarak bölgedeki diğer bazı ülkelerle Türkiye’nin aleyhine olacağını düşündüğü kumpas anlaşmaları yapanın da Rum tarafı olduğuna işaret ederek, Avrupa Birliği’nin tüm bunları göz ardı etmesini eleştirdi…

Tatar, Avrupa Birliği’nin Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafının attığı adımları eleştirmesinin; savunduğu çağdaş değerlerle bağlantılı bir tutum olamayacağını ve Kıbrıs Türkü’ne yönelik ciddi bir saldırı niteliğinde olduğunu kaydetti…

Tatar, “Ancak, Avrupa Birliği de 2004 yılında BM’nin Kıbrıs Planı’na hayır demesine rağmen haksız bir şekilde tam üye yaparak korumaya aldığı Rum tarafı da bilsin ki, Hükümetimiz de Türkiye de, haklarımızın proaktif politikalarla korunması ve gereğinin yapılması konusunda kararlıdır. Nasıl ki Rum tarafı sondaj çalışmalarını durdurmadan devam ettiriyor, Türkiye ve Rumlar kadar Kıbrıs etrafındaki hidrokarbon yatakları üzerinde söz hakkı olan Kıbrıs Türk tarafı da sondaj çalışmalarını sürdürecektir. Çıkılan bu yol doğru yoldur ve bu yoldan dönüş yoktur” vurgusu yaptı…

BRT