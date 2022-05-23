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Tatar: “GKRY’nin Kapalı Maraş’ta yeni bir plaj açılması kararı alındığına yönelik iddiaları doğru değil”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) Kapalı Maraş’ta yeni bir plaj açılması kararı alındığına yönelik iddialarının doğru olmadığını; kullanıma açık olan bir plajda başta güvenlik olmak üzere, plajı kullananların yararına birtakım iyileştirme çalışmalarının Gazimağusa Belediyesi tarafından yürütüldüğünü kaydetti.

23 Mayıs 2022 Pazartesi 18:03
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Tatar: “GKRY’nin Kapalı Maraş’ta yeni bir plaj açılması kararı alındığına yönelik iddiaları doğru değil”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) Kapalı Maraş’ta yeni bir plaj açılması kararı alındığına yönelik iddialarının doğru olmadığını; kullanıma açık olan bir plajda başta güvenlik olmak üzere, plajı kullananların yararına birtakım iyileştirme çalışmalarının Gazimağusa Belediyesi tarafından yürütüldüğünü kaydetti.

Tatar yazılı açıklamasında, GKRY’nin yanıltıcı iddialar ortaya koymasını doğru bulmadığını ifade etti ve Gazimağusa Belediyesi’nin sürdürdüğü çalışmalarla bölgenin kamu yararına düzenlenmesini olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi.

Maraş açılımının, siyaseten olduğu gibi ekonomik manada da KKTC’yi ileriye taşıyacak bir adım olduğunu belirten Tatar, “Egemen eşit iki devletin iş birliğini öngören ve Anavatan Türkiye ile tam bir uyum içerisinde yürüttüğümüz yeni siyasete, halkımızdan aldığımız destekle kararlılıkla devam edeceğimizin altını çizerken, yeni dönemde KKTC’nin her alanda gelişmesi için gerekli tüm adımları atmaktan imtina etmeyeceğimize dikkat çekmekte büyük fayda görüyorum” dedi.

Başbakanlığı döneminde Kapalı Maraş'ın kademeli açılım sürecinin başladığını hatırlatan, bu adımla Gazimağusa Bölgesi’ne canlılık kazandırıldığını ve KKTC’nin bölgedeki statüsünün yükseltildiğini kaydeden Tatar, Maraş’ın açılan kesimlerinin, pandemi sürecine rağmen çok sayıda yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edilmesinin memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

Tatar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun da hafta sonu yaptığı Maraş ziyaretinin de anlamlı olduğunu belirtti ve şunları kaydetti:

“Maraş açılımında uluslararası hukuka ters düşmeden, Taşınmaz Mal Komisyonu’na başvuru yapılarak taşınmaz mal ve mülklerin yasal sahiplerine iade edilebileceğini, yaptığımız açıklamalarda her zaman belirtirken; bu açılımın insan hakları ve mağduriyetlerin giderilmesi adına atılan önemli bir adım olduğunu bir kez daha yinelemek istiyorum”. 

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