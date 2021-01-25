Tatar- Guterres görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in telekonferans aracılığıyla gerçekleştirdikleri görüşme sona erdi.
Müzakere heyetinin de hazır bulunduğu görüşme yaklaşık yarım saat sürdü.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in telekonferans aracılığıyla gerçekleştirdikleri görüşme sona erdi.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in telekonferans aracılığıyla gerçekleştirdikleri görüşme sona erdi.
Müzakere heyetinin de hazır bulunduğu görüşme yaklaşık yarım saat sürdü.