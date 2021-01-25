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Tatar- Guterres görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in telekonferans aracılığıyla gerçekleştirdikleri görüşme sona erdi. 

25 Ocak 2021 Pazartesi 22:22
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Tatar- Guterres görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in telekonferans aracılığıyla gerçekleştirdikleri görüşme sona erdi. 

Müzakere heyetinin de hazır bulunduğu görüşme yaklaşık yarım saat sürdü.

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