Tatar: “Hükümet sporun ve sporcunun yanındadır”

Başbakan Ersin Tatar 2019-2020 K-Pet Süper Lig ve K-Pet 1.Lig maçlarının başlaması dolayısı ile tüm futbol camiasına başarılar diledi.

Ersin Tatar, “ hükümetin sporun ve sporcunun yanında olduğunu” vurguladı ve şunları kaydetti:

“ Kıbrıs Türk futbolunun, futbolcusunun, kulüplerinin ve Kıbrıs Türk Futbol federasyonun varoluş ve özgürlük mücadelemizle, toplum noktasından devlet sahibi bir halk olgusuna

ulaşmamızda tarihi, siyasi ve sosyal rolleri vardır.

Kıbrıs Türk Halkı futbolu sevmiş, futbolla kaynaşmış, en zor günlerini futbol kulüpleri içinde örgütlenerek aşmıştır.

Futbol dün olduğu gibi bugün de halkımızın yaşantısında gençlerimizin sporla uğraşılarında çok büyük ve önemli bir yere sahiptir.

Bu yıl futbola yapılan katkı önemli ölçüde artırılmıştır. Hükümet olarak sporun ve sporcunun yanındayız ve yanında olmaya, olanaklarımız ölçüsünde katkı sağlamaya

devam edeceğiz.

Beklentimiz ise sporun dostluk, kardeşlik olduğundan hareketle, kavgasız, temiz, güzel bir sezon yaşanması, tribünler ve ekran başındaki seyirci sayısının artmasıdır.

Hedefimiz, çabamız, ülkemize uygulanan haksız ambargo izolasyonları aşmak Kıbrıs Türk futbolunun hak ettiği şekilde uluslararası alana açılabilmesini sağlamaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle yeni sezon için tüm futbol camiasına candan başarılar diler, herkese en derin sevgi ve saygılarımı sunarım.”