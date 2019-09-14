Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Dünyanın en büyük kuşu keşfedildi!
Dünyanın en büyük kuşu keşfedildi!
Kanserden korunmak için güçlü bir bağışıklık sistemi şart!
İşte vücudumuzdaki bağışıklığı artıran besinler
Steam'in arayüzü değişiyor!
Steam'in arayüzü değişiyor!
Görevini uzayda tamamlayan insansı robot dünyaya döndü
"Fyodor" dünyaya döndü
Hindistan'da 73 yaşındaki kadın ikiz annesi oldu
Hindistan'da 73 yaşındaki kadın ikiz...

Tatar: “Hükümet sporun ve sporcunun yanındadır”

14 Eylül 2019 Cumartesi 17:02
Tatar: “Hükümet sporun ve sporcunun yanındadır”

Başbakan Ersin Tatar 2019-2020 K-Pet Süper Lig ve K-Pet 1.Lig maçlarının başlaması dolayısı ile tüm futbol camiasına başarılar diledi.

Ersin Tatar, “ hükümetin sporun ve sporcunun yanında olduğunu” vurguladı ve şunları kaydetti:

Kıbrıs Türk futbolunun, futbolcusunun, kulüplerinin ve Kıbrıs Türk Futbol federasyonun varoluş ve özgürlük mücadelemizle, toplum noktasından devlet sahibi bir halk olgusuna
ulaşmamızda tarihi, siyasi ve sosyal rolleri vardır.

Kıbrıs Türk Halkı futbolu sevmiş, futbolla kaynaşmış, en zor günlerini futbol kulüpleri içinde örgütlenerek aşmıştır.
Futbol dün olduğu gibi bugün de halkımızın yaşantısında gençlerimizin sporla uğraşılarında çok büyük ve önemli bir yere sahiptir.

Bu yıl futbola yapılan katkı önemli ölçüde artırılmıştır. Hükümet olarak sporun ve sporcunun yanındayız ve yanında olmaya, olanaklarımız ölçüsünde katkı sağlamaya
devam edeceğiz.

Beklentimiz ise sporun dostluk, kardeşlik olduğundan hareketle, kavgasız, temiz, güzel bir sezon yaşanması, tribünler ve ekran başındaki seyirci sayısının artmasıdır.
Hedefimiz, çabamız, ülkemize uygulanan haksız ambargo izolasyonları aşmak Kıbrıs Türk futbolunun hak ettiği şekilde uluslararası alana açılabilmesini sağlamaktır.
Bu duygu ve düşüncelerle yeni sezon için tüm futbol camiasına candan başarılar diler, herkese en derin sevgi ve saygılarımı sunarım.”

banner22
Anahtar Kelimeler:
Başbakan Ersin TatarSporK-Pet Süper LigK-Pet 1.LigHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Taçoy, Drift yarışlarına katılan, ilk ve tek kadın pilot Ülkü Erçoban’ı kabul etti
Taçoy, Drift yarışlarına katılan, ilk ve tek kadın pilot Ülkü Erçoban’ı kabul etti
Akıncı: “Hükümet sorumluluğunun devamlılığı esastır”
Akıncı: “Hükümet sorumluluğunun devamlılığı esastır”
Gürcafer patlamadan duyduğu üzüntüyü dile getirdi
Gürcafer patlamadan duyduğu üzüntüyü dile getirdi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim