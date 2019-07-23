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Tatar: Hükümetin gizleyecek bir şeyi yok

Tatar, İktisadi ve Mali Antlaşma Hakkında Açıklama Yaptı

23 Temmuz 2019 Salı 10:35
Tatar: Hükümetin gizleyecek bir şeyi yok

Başbakan Ersin Tatar, Türkiye ile imzaladıkları İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması’yla Türkiye’den KKTC’ye ilk dilimi çok kısa sürede olmak üzere yıl sonuna dek 750 milyon TL kaynak aktarılacağını söyledi.

Tatar, 20 Temmuz'da Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile imzalanan TC- KKTC İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması ile ilgili basın toplantısı düzenledi.

Başbakanlık’taki basın toplantısında Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu ve Başbakanlık Müsteşarı Ömer Köseoğlu da hazır bulundu.

Tatar,  anlaşmanın 2019 için "bir geçiş dönemi anlaşması" olduğunu ifade etti.

Tatar, anlaşma ile 750 milyon TL'lik bir kaynak aktarılacağını, ilk dilimini çok kısa bir sürede verileceğini ifade etti.

Tatar, talep edilmesi halinde ek destek sağlanabileceğini, Ekim ayın sonuna kadar ekonomik program hazırlanıp ve TC Hükümeti'ne sunulacağını da kayetti.

Paranın borçların ödenmesi, bazı harcama ve yatırımlar için kullanılacağını belirten Başbakan Tatar, “Bu para ekonomiye iyi yansıyacak, ivme kazandıracak. Her şey güzel olacak” dedi.

Öncelikli projeleri arasında Lefkoşa Çevre Yolu, Lefke-Güzelyurt ve Değirmenlik yolunun bulunduğunu ifade eden Başbakan Ersin Tatar, anlaşmada, reform destekleme kalemi olmadığını, dolayısıyla kaynak aktarımının herhangi bir performansa bağlı olmadığını söyledi.

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Son Güncelleme: 23.07.2019 11:16
Anahtar Kelimeler:
HükümetKıbrısHaberTatar
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GARACOCCO 2019-07-23 11:30:22

kapdın parayı köftehor.Uyuyarak ölmeye devaaaam

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