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Tatar: İnsanlık dışı haksız izolasyonlar asla kabul edilemez

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin resim, heykel ve gemi modellerini bir araya getirdiği üç serginin açılışını gerçekleştirdi.

09 Kasım 2021 Salı 14:07
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Tatar: İnsanlık dışı haksız izolasyonlar asla kabul edilemez
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Tatar, YDÜ Tıp Fakültesi Sergi Salonu’nda yer alan açılışta, yürütülen evrensel sanat faaliyetleriyle Kıbrıs Türkü’ne yönelik yapılan haksız engellemelerin aşıldığını ve dünyaya “Biz de varız” mesajı verildiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, YDÜ Tıp Fakültesi Sergi Salonu’nda Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin resim, heykel ve gemi modellerini bir araya getirdiği üç serginin açılışını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Kasım ayının Kıbrıs Türkü için önemine değinen ve KKTC’nin kasım ayında ilan edildiğini hatırlatan Tatar, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin resim, heykel ve gemi modellerini bir araya getirdiği üç serginin açılışının KKTC’nin ilanının 38’inci yıl dönümü arifesinde gerçekleşmesinin önemine vurgu yaptı.

“GEÇMİŞTEN GELECEĞE BİR KÖPRÜ”

Evrensel ölçekte yapılan sanat çalışmalarının kültür ve sanata verilen önemin bir göstergesi olduğuna dikkati çeken Tatar, YDÜ bünyesinde yürütülen sanatsal faaliyetlerin, geçmişten geleceğe bir köprü niteliği taşıdığını ve bunun insanlığa yapılmış önemli bir hizmet olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Tatar, yürütülen evrensel sanat faaliyetleriyle Kıbrıs Türkü’ne yönelik yapılan haksız engellemelerin aşıldığını ve dünyaya “Biz de varız” mesajı verildiğini belirtti.

“DÜNYA İNSANLIĞINA HİZMET”

Global ölçekte KKTC’de yapılan çalışmaları örnekleyen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dün Yakın Doğu Üniversitesi tarafından Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş’un girişimleriyle düzenlenen “5. Uluslararası Doğal Kaynaklar ve Sürdürülebilir Çevre Yönetimi” konulu çevrim içi konferansın açılış konuşmasını gerçekleştirdiğini anımsatarak, bu önemli konferansı düzenleyenleri tebrik etti, teşekkürlerini iletti. İki Toplumlu Kültürel Miras Teknik Komitesi'nin dünkü etkinliğinde, kendisinin Kıbrıs Türk halkının eşitliği temelinde yapılan tüm çalışmaları selamladığının ifade edildiğini anımsatan Tatar, on binlerce sene geriye giden adanın kültürel mirasının korunarak gelecek nesillere aktarılmasının, dünya insanlığı adına ne kadar önemli olduğunun altını çizdi.

“İNSANLIK DIŞI HAKSIZ İZOLASYONLAR ASLA KABUL EDİLEMEZ”

Cumhurbaşkanı Tatar, insanlık dışı haksız izolasyonlarla Kıbrıs Türk halkının önüne konan engellerin kabul edilemez olduğunu belirterek, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin resim, heykel ve gemi modellerini bir araya getirdiği üç serginin ve buna benzer etkinliklerin Kıbrıs Türkü’nün varlığının dünyaya bir haykırışı olduğunu söyledi.

Tatar, serginin düzenlenmesine katkı koyanları ve tüm sanatçıları tebrik ederek teşekkür etti.

Anahtar Kelimeler:
Ersin Tatar
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