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Tatar: “Kadına şiddet nereden gelirse gelsin önüne geçebilmeliyiz”

12 Mayıs 2019 Pazar 13:22
Tatar: “Kadına şiddet nereden gelirse gelsin önüne geçebilmeliyiz”
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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, annenin çocuğuna duyduğu sevginin, bağlılığın onun için katlandığı özverinin, evladın anneye olan duygularının ve sevgisinin dünyada başka hiçbir şeyle kıyaslanamayacağını belirtti.

Ersin Tatar, Anneler Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, “Annelerimiz bizler için en değerli varlıklardır” dedi.

“Annelerle ilgili ne söylense azdır. Hangi tarif yapılırsa yetersizdir. Yuvayı yapan dişi kuştur. Anne ailenin, aile toplumun çekirdeğidir. Bunun öneminin idraki içinde analarımızı sevgiyle sahiplenmeli, saygıyla yüceltmeliyiz” diyen Tatar, Kıbrıs Türk analarının bugünlere gelinmesindeki öneminin ve yerinin çok büyük olduğunu vurguladı.

UBP Genel Başkanı Tatar, Kıbrıs Türk analarının insan ve vatan sevgisiyle yetiştirdiği Atatürkçü, dini ve milli aidiyetine bağlı, örf, adet ve geleneklerini sürdüren nesiller sayesinde, koloni idaresi altında yaşayan bir azınlık noktasından devlet sahibi bir halk konumuna gelindiğini ifade etti.

KADINA ŞİDDET NEREDEN GELİRSE GELSİN ÖNÜNE GEÇEBİLMELİYİZ”

Ersin Tatar, mesajında şunları da kaydetti:

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“Kıbrıs Türkü’nün refah ve mutluluğunun artması çabalarında analarımızın potansiyelinden daha fazla yararlanmanın yollarını mutlaka bulmalı, onların sıkıntılarını giderici tedbirleri almalı, siyaset başta olmak üzere her alandaki katkılarını daha üst seviyeye çekmeliyiz.

Kadına, anaya yönelik şiddetin nerden gelirse gelsin önüne geçebilmeli, ivedi olarak bu yönde çağdaş adımlar atmalı, gereken yasal düzenlemeleri yapmalıyız.

Ekonomik problemler, gençlerin, yani evlatlarımızın istihdamı, analarımız için başlıca sıkıntılardır. İnşallah alınacak tedbirlerle bu sıkıntılar aşılır.

Kıbrıs konusunda temel hedefimiz hakkımızla, hukukumuzla, devletimizle uluslararası camiada yerimizi almaktır.

Umarım dünya artık Rum Yönetimi Başkanı Sayın Nikos Anastasiadis’in uzlaşmaz, bizim haklarımızı yok sayan tutumunu doğru değerlendirir ve alternatif çözüm yollarının konuşulmasının önünü açar.

Bu duygu ve düşüncelerle bütün annelerimizin ‘Anneler Günü’nü’ candan duygularla kutluyorum.

En değerli varlıklarını vatan, bayrak ve millet uğruna cepheye gönderen şehitlerimizin annelerine sevgilerimizi, saygılarımızı şükranlarımızı sunuyorum.”

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Anahtar Kelimeler:
Ersin TatarUBPAnneler GünüMesajKadına ŞiddetHaberGündemKıbrıs
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Ökkeş 2019-05-12 14:21:04

Tatar reis bu aralar her daşın altından çıkmaya başladı.Hade hayırlısı

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