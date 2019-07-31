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Tatar: Kapalı Maraş’ın Türk yönetiminde yerleşime açılması gerekiyor

Başbakan Ersin Tatar, İstanbul’da yapılan Kuzey Kıbrıs Turizm İşbirliği Toplantısı ve Resepsiyonunda Maraş ve doğu Akdeniz’deki gelişmelere dair değerlendirmelerde de bulundu.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 10:51
Tatar: Kapalı Maraş’ın Türk yönetiminde yerleşime açılması gerekiyor

Kapalı Maraş’ın 45 yıldır kapalı kalmasının artık yettiğini söyleyen Başbakan Tatar, Maraş’ın Türk yönetiminde yerleşime açılması gerektiğini vurguladı…

Tatar, “Oranın 45 yıl kapalı kalması yeter. Tazminat meseleleri de var. Yapılan çalışmalarda oranın Osmanlı malı olduğu, İngiliz döneminde yapılan yanlışlıklara mallarımızın talan edildiği ortada. Oranın Türk yönetiminde yerleşime açılması gerekiyor. Taşınmaz Mal Komisyonu diye bir kurum var KKTC’de. Avrupa’nın da tanıdığı. Oraya başvuracaklar. Eski sakinleri Rumlar ve İngilizler de olabilir. Amerikalılar da olabilir.” diye konuştu.

Maraş’ı parça parça yerleşime açmak istediklerini ifade eden Tatar, Maraş’ın açılmasının KKTC ekonomisine katkı sağlayacağını da kaydetti.

“Kapalı olduğu için tazminat meseleleri de var. Bundan da kurtulmuş olacağız. Hükümetimiz şu anda çalışmalar yapıyor. Envanter çalışmaları var. Bilahare bundan sonraki adım böyle olacak. Orası KKTC sınırları içerisindedir. Güvenlik kuvvetlerimizin koruması altındadır. Orası belli ki zamanında çok önemli bir turizm bölgesiydi. Orada İngiliz Kraliyet ailesine ait bir otel gördük. Oralarda belli ki güzel günler geçirmişler. Yazık. İnsanlığa yazık. Açılması gerekiyor.”

Doğu Akdeniz’de yaşanan gerileme de değinen Başbakan Tatar, burada Türkiye’nin çok önemli adımlar attığını söyledi.

Doğu Akdeniz’deki zenginliklerde Kıbrıs Türklerinin de payı olduğunu yineleyen Tatar, “Türkiye’nin de hakları var. Bu anlaşmalarla Türkiye’nin gemileri geldi. Bütün bunların çalışmaları fevkalade yerindedir. Tek başına bu kazıları yapamazsın. Tek taraflı yapacaksanız Türkiye de yapacak.” dedi.

Başbakan Tatar, Türkiye’nin güçlü olmasının KKTC’ye moral verdiğini de anlatarak, dayanışmanın önemine işaret etti.

Gelecek nesillerin hak ve çıkarları adına da bu çalışmaları yaptıklarını kaydeden Tatar, AB’nin de bu konuya taraf olduğunu aktardı.

AB’nin de Rumların bu tek taraflı çalışmalarının farkında olduğunu belirten Tatar, Kıbrıs’ta her konuda ortaklıkla bir çözüme varılabileceğini vurguladı.
(BRT)

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Anahtar Kelimeler:
Kapalı MaraşHaberKKTC
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