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Tatar, Kıbrıs Türk Polis Mensupları Derneği üyelerini kabul etti

Başbakan Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Polis Mensupları Derneği Başkanı Yusuf Zeki Turan ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 08:47
Tatar, Kıbrıs Türk Polis Mensupları Derneği üyelerini kabul etti

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada, zaman zaman gerek çalışan, gerekse emekli Polis dernekleriyle bir araya geldiğini hatırlatarak “Sizlerle bir arada olmak önemli çünkü Polis teşkilatımız devletimizin en önemli kurumlarından bir tanesi. Kendi yapısı içinde yönetilerek asayiş ve insanlarımızın can ve mal güvenliğin korunması ve ülkede güvenli ortam yaratmak her açıdan çok önemli. Ek mesai ve diğer yasal haklar gibi mali ve yasal sıkıntıları var. Devletinde belli noktalarda sıkıntıları vardır.” dedi. 

Başbakan Tatar Polis teşkilatının özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür de ederek, 2 bine  yakın polisin görevde bulunduğunu hatırlattı. 

Başbakan Tatar Bakanlar Kurulu’nda trafikte seferberlik ilan edildiğine de dikkat çekerek bu bağlamda 100 polisin daha istihdam edilmesi yönünde adımların atıldığını ancak sayı artarken araç gereç ve teknolojiden faydalanmanın da önemli olduğunu söyledi.

Çağın sunduğu teknoloji imkanlarını sonuna kadar kullanmak gerektiğinin altını çizen Tatar, Polisin etkin olmasının önemli olduğunu belirterek polisin birçok ihtiyacı bulunduğunu var tüm sıkıntılara rağmen asayiş can ve mal güvenliğini korumak için özveriyle görev ifa ettiğini kaydetti. 

Başbakan yaşanan üzücü olayların hükümet olarak daha çok çalışmak gerektiğine de işaret ettiğini kaydetti.

Kabulde Dernek Başkanı Turan da, Başbakan Ersin Tatar’a derneğin hazırlamış olduğu polis yasası ile ilgili hukuki görüşleri içeren dosyayı takdim etti. 

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TatarPolisHaberGündemKıbrıs
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