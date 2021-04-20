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Tatar, Kıbrıs’ta iki devletli bir çözüm anlayışının benimsenmesi gerektiğini vurguladı

Tatar, Washington merkezli düşünce kuruluşu Türk Miras Vakfı (THO) tarafından düzenlenen çevrimiçi panelde Kıbrıs konusunda 27-29 Nisan’da Cenevre’de yapılacak gayriresmi görüşmeleri ve gündemi değerlendirdi.

20 Nisan 2021 Salı 22:57
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Tatar, Kıbrıs’ta iki devletli bir çözüm anlayışının benimsenmesi gerektiğini vurguladı

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, bölgedeki diğer ülkelerin Kıbrıs’taki Türklerin bir devletinin olduğunu tanıması gerektiğini vurgulayarak adada adil ve kalıcı bir çözümün bulunabilmesi için Türkiye ve Yunanistan’ın da dahil olduğu bir uzlaşma zemininin bulunması gerektiğine dikkati çekti.

Adada iki tarafın da lehine olan bir çözüme ulaşılabilmesi için iki tarafın da birbirine saygı duyması gerektiğini kaydeden Tatar, “Birbirimizin egemenlik haklarına saygı göstermeliyiz. Esasen hepimiz aynı gemideyiz. Çocuklarımıza müreffeh bir gelecek bırakmak istiyorsak gerçekçi, makul ve pratik olmalıyız.” mesajı verdi.

Kıbrıs’taki Türklerin azınlık olarak görüldüğü herhangi bir yaklaşımın KKTC’ye empoze edilmesini asla kabul etmeyeceklerini bildiren Tatar, “Böyle bir dayatma demokratik de değildir, insani de değildir ve başarılı da olamaz.” dedi.

Anahtar Kelimeler:
TatarTürk Miras Vakfı (THO)
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