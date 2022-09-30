Tatar: KKTC’yi yaşatmaya ve geliştirmeye devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Tatar, Birlik Vakfı Bursa Şubesi üyelerine Kıbrıs’ın tarihçesi, milli mücadele yılları, Kıbrıs Türk halkına yönelik saldırılar ve katliamları anlattı. Tatar, Mutlu Barış Harekatı ve KKTC’nin kurulmasıyla Anavatan Türkiye’nin garantörlüğü altında huzur refah içinde yaşadıklarını kaydetti.

Tatar, adaya barışın gelmesine rağmen Rumlara silah ambargosunun kaldırılmasının çağdışı, barışa hizmet etmeyen bir davranış olduğunu ifade ederek, Anavatan Türkiye’nin her zaman KKTC’nin yanında olduğunu vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM’de KKTC’nin tanınması konusunda yaptığı çağrının da tarihi bir çağrı olduğunu ifade eden Tatar, Kıbrıs Türk halkının eşit uluslararası statüsünü, egemenlik hakkını istediğini söyledi, Türkiye’nin desteğiyle bu yolda mücadele vermeye devam edeceklerini söyledi.

Yeni siyaseti sonuna kadar yürüteceklerini, federal bir yapıda azınlık duruma asla düşmeyeceklerini belirten Tatar, Kıbrıs’ta kazanılan hakları pekiştirmenin milli görevleri olduğunu vurguladı.

Bu konuda Türkiye’nin de arkalarında olduğunu ifade eden Tatar, KKTC’yi yaşatmaya ve geliştirmeye devam edeceklerini, tanıtımı için de seferberlik başlatacaklarını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve diplomatların da KKTC’nin tanınması için gereken adımları attığını anlatan Tatar, Rum yönetiminin tek yanlı AB’ye alınmasını eleştirdi.

Osmanlı’nın ilk başkenti Bursa’da olmaktan mutluluk duyduğunu, Bursa’nın güzelliklerini saymakla bitmeyeceğini ifade eden Tatar, gençlerle, vatandaşlarla bir araya geldiğini, Kıbrıs konusunda bilgiler verdiğini, milli heyecanı taşıdığını belirtti.

Kıbrıs Türk halkının her zaman yanında olan Türk halkına teşekkür eden Tatar, gönül bağlarını sıkı tutmak amacıyla Türkiye’ye ziyaretler yaptığını, her yerde Kıbrıs konusunda bilgiler verdiğini vurguladı.

Bir milletin ayakta durabilmesi diğer milletlerle mücadele etmesi geleceğe güvenle bakması için kendi değerleri milli şuuru korumasının önemli olduğunu işaret eden Tatar, dünyada adaletsiz bir düzen oluşturduğunu, adaletin tesis edilmesi için böyle vakıflara destek vermenin önemine işaret etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, vatanın ve bölgesel kaynakların önemine işaret ederek Türkiye ile birlikte bölgedeki hak ve çıkarların korunacağını kaydetti.

Kıbrıs’ta egemen eşitlik temelinde yan yana yaşayan iki devlet zemininde bir anlaşmanın olabileceğini ifade eden Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’ne her zaman duacı olduğunu, Kıbrıs Türk halkının, Türk halkını kopmaz bir parçası gördüğünü söyledi.

Soruları da yanıtlayan Tatar, KKTC’nin tanınması için zamanın ne zaman geleceğini düşündüklerini, ama şimdi bu sürecin tamamen başladığını ve proaktif bir şekilde bu sürecin sürdürüleceğini ifade etti.

Tatar, Rusya’dan KKTC’ye uçuşların ne zaman başlayabileceğini tam olarak söyleyemeyeceğini ancak bir takım çalışmalar olduğunu kaydetti.

KKTC’de 15 bin civarında Rus’un yaşadığını ifade eden Tatar, KKTC’nin özgür bir ülke olduğunu, Rumların her alanda engel olmaya çalıştığını, ancak KKTC’den herkesin ev aldığını, çünkü aslında KKTC’nin dünyanın her yerinde tanındığını, bilindiğini söyledi.

Birlik Başkanı Mustafa Bayraktar da, Tatar’ı ağırlamanın kendileri açısından onur olduğunu belirterek, kendilerini kırmayıp birliğe gelmesinden dolayı teşekkür etti.