Tatar: Konu UBP yetkili kurullarında değerlendiriliyor

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Başbakan Ersin Tatar, partisinin, Cumhurbaşkanlığı seçimi adaylığı konusunda en doğru kararı vereceğini söyledi.

Tatar, “Siyaset bizi nereye götürür, parti içinde her türlü değerlendirmeyi yapmak lazım” dedi.

BRT’ye konuk olan Başbakan Ersin Tatar, bir soru üzerine, Ulusal Birlik Partisi’nin ülkenin en büyük ve en köklü partisi olduğuna dikkati çekerek, her zaman büyük sorumlulukları bulunduğunu vurguladı.

Başbakan Tatar, Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik konunun parti yetkili kurullarında değerlendirildiğini söyledi.

Tatar, “Cumhurbaşkanlığı hem toplum liderliği, hem de görüşmeleri yürüten önemli bir makamdır. Ulusal Birlik Partisi bu konuyu kendi içinde ayrıntılı bir şekilde tartışıyor. Merkez Yönetim Kurulu, milletvekilleri hep birlikte bir karar üreteceğiz. Bunun da yapılması gayet doğal” ifadelerini kullandı.

“Partimin bir görüşü olur ve bir yol haritası çizer, en doğru karar neyse onun yapılacağına inanıyorum” diyen Tatar, partisinin başı olarak bu ülkeyi yönetme adına talip olduğu makamda daha zamanı olduğunu düşündüğünü söyledi.

“Ama siyaset bizi nereye götürür, parti içinde her türlü değerlendirmeyi yapmak lazım” diye konuşan Tatar, Ulusal Birlik Partisi’nin gücüyle hükümette olduklarını ve bu ülkeye hizmet verdiklerini vurguladı.