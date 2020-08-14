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Tatar, KTBK ve GKK komutanlarını kabul etti

Başbakan Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na yeni atanan Tümgeneral Zorlu Topaloğlu’nu kabul etti.

14 Ağustos 2020 Cuma 18:10
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Tatar, KTBK ve GKK komutanlarını kabul etti

Başbakan Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na yeni atanan Tümgeneral Zorlu Topaloğlu’nu kabul etti. 
Ziyarette GKK Komutan Yardımcısı Tuğgeneral İbrahim Dağman ile 14. Zırhlı Tugay Komutanı olarak atanan Tankçı Albay Kemal Balta da hazır bulundu. 
Başbakanlık’ta gerçekleşen kabulde, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, “yeni atanan komutan arkadaşlarla burada olmaktan mutluyuz. Bu bir bayrak yarışıdır” dedi.
Yeni atanan komutanlarla, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın çok daha iyi yerlere ulaşacağına inancının tam olduğunu belirten Öztürk, Tatar’a da kendilerini kabul etmesi nedeniyle teşekkür etti.

Başbakan Ersin Tatar da, komutanlara KKTC’ye hoş geldiniz diyerek, Kıbrıs Türk halkının her zaman, TC iş birliğinde, Türk Silahlı Kuvvetleriyle bir arada olmaktan ve onların gözetiminde güvenliğin sağlanmasından memnuniyet duyduğunu söyledi.
Kıbrıs Türk halkının bu ülkede çok acılar yaşadığını anımsatan Tatar, bu sabah bir kez daha Muratağa Sandallar ve Atlılarda katledilenlerin hatıralarını yaşadıklarını söyleyerek, hayatını kaybedenlere bir kez daha rahmet diledi.
Tatar, “Kıbrıs Türk halkı TC’nin garantörlüğünde ve Türk ordusunun mevcudiyetinde bu gergin bölgede ancak rahat uyuyabiliyor” diyerek, Doğu Akdeniz’de yaşanan olaylarda Türkiye’nin ortaya koyduğu kararlılık ve iradenin de onurlu bir davranış olduğunu vurguladı.
Doğu Akdeniz’de yaşananların Kıbrıs Türk halkının da daha refah ve huzur içerisinde bir gelecekte yaşaması için gerekli olduğunu ifade eden Tatar, vatan müdafaasında sadece toprağın değil hava ve denizdeki hakların da savunulması gerektiğini kaydetti.
Tatar, “mavi vatandaki hakların korunmasında güçlü bir Türk ordusunun herkesin huzuru ve güvenliği için son derece önemli olduğunu” belirterek, bölgede refah ve huzur içinde uzun yıllar yaşayabilmeyi temenni etti.
 

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