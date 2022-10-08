

Etkinliklere Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katıldı. Tatar, yıllarca kapalı tutulan Maraş’ı insanlığın hizmetine sunmak amacıyla açtıklarını ifade ederek, bu açılımın kademe kademe süreceğini söyledi.



Gazimağusa Belediyesi tarafından Kapalı Maraş’ın kamuya ait bölümünde kademeli açılma sürecinin ikinci yıl dönümü dolayısıyla bugün Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Maraş kapısı girişinde etkinlik düzenlendi.



Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımıyla yapılan etkinliğe, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, milletvekilleri, diğer yetkililer katıldı.



Etkinlik kapsamında Maraş’ı saat 12.00’de ilk ziyaret eden İngiliz vatandaşı kişiye, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar küçük bir hediye takdiminde bulundu.



Ayrıca Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter tarafından bazı ziyaretçilere çiçek dağıtıldı. Etkinlikte, belediye bandosu konser de verdi.



-Tatar: “Maraş’ı insanlığa kazandırmak için açtık”



Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, burada yaptığı konuşmada, yollarca kapalı tutulan, merhum Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın da açılması gerektiğini vurguladığı Maraş’ı insanlığa kazandırmak için açtıklarını söyledi.



Gazimağusa için çok önemli bir yer olan Maraş’ın turizm potansiyeliyle ekonomiye de büyük katkı sağladığını anlatan Tatar, “Gazimağusa’ya hayat verdiğini” kaydetti.



Uluslararası alanda da önemli bir adı olan Maraş’ın vakıflar malı olduğunu ancak Zaman içinde dağıtıldığı, peşkeş çekildiğine işaret eden Tatar, KKTC devleti olarak TMK aracılığıyla bu yönde hak hukuk çerçevesinde çalışmalar yaptıklarını anlattı.



Maraş’ın açılması için yıllarca çalıştıklarını, yıllarca süren ve Kıbrıs Türk halkının yararına olmayan bu siyasetin değişmesi gerektiğini savunduklarını anlatan Tatar, bu çerçevede Maraş’ı açtıklarına işaret etti.



Kıbrıs Türk tarafı olarak Türkiye ile birlikte ortaya koydukları eşit egemen iki devlet siyasetine göre hareket ettiklerini, Maraş’ın KKTC toprağı olduğunu ifade eden Tatar, KKTC’nin bu bölgede eşit egemen bir devlet olarak Türkiye ile birlikte yoluna devam ettiğini, Türkiye’nin de Maraş’ın açılımına onay verdiğini, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da desteğiyle açılımın yapıldığını anımsattı.



Maraş’ın açılmasının dünyada da gündeme geldiğini ifade eden Tatar, Maraş’ın denizi, tarihi ile Gazimağusa’nın turizm potansiyelini artırdığını, ekonomik olarak destek olduğunu kaydetti.



Tarihi zenginliği, hak hukuk çerçevesinde altyapı, park, deniz düzenlemeleriyle açılan Maraş’ın iki yılda başka bir noktaya geldiğine dikkat çeken Tatar, yıllarca Kıbrıs Türk halkının federasyonla alay edildiğini, haklarının yendiğini, izolasyonlar altında tutulduğunu anlattı.



“Biz kendi gayretlerimizle ülkemizi geliştirme ve kalkındırmaya devam ediyoruz” diyen Tatar, Kıbrıs Türk halkının barış, huzur, refah içinde yaşamını sürdürmesi için Türkiye ile birlikte çalıştıklarını söyledi.



Maraş’ın açılmasının ikinci yıl dönümünde emek koyan herkese teşekkür eden Tatar, iki yılda pandemiye rağmen 750 bin insanın Maraş’ı ziyaret ettiğini, bundan sonraki dönemde bu sayının daha da artacağına inanç belirtti.



-“Bazı kamu hizmetleri buraya getirilebilir, halkın hizmetine sunulabilir”



“Maraş’ta bir sonraki adım ne olacak” sorusunu da yanıtlayan Tatar, burada kamu binaları bulunduğunu ve bazı kamu hizmetlerinin buraya getirilebileceğine, halkın hizmetine sunulabileceğine işaret etti.



Sivile açılan bölgede de çalışmalar yapılabileceğini ifade eden Tatar, “Kolay değil ama bazı şeyler artık raya girdi” dedi, Maraş’ın zaman içinde tamamen yaşama açılması temennisini dile getirdi.



-Kapalı Maraş’ın açılması…



1974’ten beridir kapalı bulunan ve Kıbrıs müzakerelerinde birçok kez pazarlık konusu olan Kapalı Maraş’ın kamuya ait Demokrasi Caddesi ile sahil kısmının bir bölümü 8 Ekim 2020’de halkın ziyaretine açılmıştı.



8 Ekim 2020’de kademeli açılma sürecinde, 20 Temmuz 2021 tarihinde, “mülkiyet hakları” vurgusuyla, Maraş’ta bir pilot bölgenin sivilleştirilmesiyle ikinci aşamaya geçilmiş ve Bakanlar Kurulu’nun 12 Temmuz 2021 tarihli kararıyla, Kapalı Maraş’ın yüzde üç buçuğuna tekabül eden bir bölümü askeri bölge statüsünden çıkarılmıştı. Böylelikle uluslararası hukuk ve insan haklarına uygun olarak mülk ve mal sahiplerine, Taşınmaz Mal Komisyonu’na başvurarak, mallarını geri alabilme olanağı tanınmış oldu. Aynı gün, Kapalı Maraş’ta bulunan Bilalağa Mescidi ile Maraş Millet Bahçesi ziyarete; iki plaj da kullanıma açılmıştı.

“Hayalet şehir” olarak anılan Kapalı Maraş’ın 46 yılın ardından “tarihi açılışı” dünya basınında da büyük yankı uyandırmıştı.



1974 öncesi Akdeniz’in en önemli tatil kenti olan Maraş’ın kapalı bölümünün bir kısmının ziyarete açılmasının 2’inci yıl dönümünde yaklaşık 750 bin kişinin bölgeyi ziyaret ettiği ifade ediliyor.



Taşınmaz Mal Komisyonu (TMK) Başkanı Növber Ferit Veçhi, Maraş’taki mallarla ilgili Taşınmaz Mal Komisyonu’na 459 başvuru olduğunu açıklamıştı.