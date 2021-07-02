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Tatar, MÜSİAD yönetimini kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ve dernek yönetimini kabul etti.

02 Temmuz 2021 Cuma 20:32
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Tatar, MÜSİAD yönetimini kabul etti

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun KKTC’ye yaptığı ziyarete de değinen Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin iki devlet vizyonuna verdiği desteğin önemine işaret etti. 

Annan Planı’ndan sonra Kıbrıs Türk halkının büyük bir haksızlıkla karşı karşıya bırakıldığını belirten Tatar, Rum tarafının referandumda hayır demesine ve 1960 Kuruluş Antlaşması’nda Türkiye veya Yunanistan’ın üye olmadığı herhangi bir topluluğa, Kıbrıs’ın üye olmasının mümkün olmayacağı maddesinin yer almasına rağmen Rumların tek taraflı AB’ye alındığını kaydetti. 

Tatar, Doğu Akdeniz’de değişen konjonktürle Kıbrıs Türk halkının egemenliğinin kaçınılmaz olduğunu, federal çatı altında bir yapının Türk-Yunan dengesi açısından mümkün olmadığını, Kıbrıs Türkü’nün artık yeni vizyonunun egemen eşitliğe dayalı yan yana yaşayan iki ayrı bağımsız devletin iş birliği olduğunu ve bunu tüm dünyaya duyurduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, iki ayrı bağımsız devlet olarak her türlü iş birliğine hazır olduklarını belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC’nin ilişkilerinin güçlenip gelişerek iletişim dünyasında fırsatların değerlendirilmesinin önemine vurgu yapan Tatar,  Türkiye Cumhuriyeti’nin KKTC’ye yatırım yapmasıyla daha güvenilir yaşam fırsatlarının sağlanacağını, KKTC’nin daha da güçlenmesiyle ulusal hak ve çıkarların korunabileceğini dile getirerek: “Ekonomik ve siyasi boyutuyla beraber var olmak hepimizi güçlendirecektir” dedi.

Kıbrıs Türk halkını tamamen Anadolu’dan koparmak amacıyla oynanan tezgahla Kıbrıslı Türklerin, Kıbrıs Rum tarafına yama olmasının amaçlandığını, Rum Yönetimi içerisinde azınlık hakları ile şekillendirilmemizin asla söz konusu olmayacağını vurgulayan Tatar, bu durumun ulusal davaya yakışmayan bir süreç olduğunu belirtti. 

Hakların alınması için bu mücadelenin hep birlikte sürdürülmesi gerektiğine işaret eden Tatar ayrıca, Kurban Bayramı’nın ilk gününe denk gelen 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekibiyle birlikte ülkeye yapacağı ziyaretin çok önemli olduğunu sözlerine ekledi.

MÜSİAD Genel Başkanı Kaan ise, derneğin faaliyetleri ile ilgili bilgi vererek Tatar’ı, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği KKTC Şubesi Ofisi’nin Köşklüçiftlik’teki binasının açılış törenine davet etti.  

Kaan konuşmasında, Türkiye ile Kıbrıs Türk iş dünyasını bir araya getirerek KKTC’yi uluslararası arenada yapılacak olan yatırımlarla geliştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.  

Anahtar Kelimeler:
Müstakil Sanayici Ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD)
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