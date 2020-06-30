Tatar : ‘Polisimizle hep gurur duyduk’

Başbakan Ersin Tatar, Polis Teşkilatı’nın 56’ncı kuruluş yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı

Tatar mesajında;

‘Kıbrıs Türk polisinin halkımızın varoluş, özgürlük ve egemenlik mücadelesinde büyük katkısı vardır. Polisimizle hep gurur duyduk. Polis Genel Müdürlüğümüz, şimdi de tüm mensupları ile huzurumuzun bekçileri adaletin sağlanmasının en önemli unsurudur. Polis teşkilatımızın 56’ncı kuruluş yıldönümünü içtenlikle kutlar, tüm polislerimize en kalbi sempati ve sevgilerimi sunarım.’ dedi.