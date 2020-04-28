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Tatar: "Salgın kontrol altına alındı"

"Rehavete kapılmadan sorumluluklarımıza sıkı sıkıya bağlı kalarak, aynı duyarlılıkla mücadelemize devam etmeliyiz".

28 Nisan 2020 Salı 18:01
1587 Okunma
Tatar: "Salgın kontrol altına alındı"

Başbakan Ersin Tatar, sosyal medya hesabı üzerinden koronavirüs salgını hakkında açıklamalarda bulundu.

Tatar: "Salgın kontrol altına alındı.Rehavete kapılmadan sorumluluklarımıza sıkı sıkıya bağlı kalarak, aynı duyarlılıkla mücadelemize devam etmeliyiz" dedi.

BAŞBAKAN ERSİN TATAR'IN PAYLAŞIMI ŞU ŞEKİLDE:

Salgının ülkemizde görüldüğü 9 Mart 2020 tarihinden itibaren yapmış oldukları Matematik Modellemelerle salgını izleyen bilim insanlarımızdan almış olduğum bilgi doğrultusunda bugün itibarıyla ülkemizde Ro değerinin 1'in altına düştüğü ve Salgının Kontrol Altına alındığı yönündedir. Rehavete kapılmadan sorumluluklarımıza sıkı sıkıya bağlı kalarak, aynı duyarlılıkla mücadelemize devam etmeliyiz.

Son Güncelleme: 28.04.2020 18:26
Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsErsin Tatar
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Gibri 2020-04-28 20:34:02

Ne zaman içeceyik başkan .

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