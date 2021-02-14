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TATAR, TERÖR ÖRGÜTÜNCE ÖLDÜRÜLEN 13 SİVİLLE İLGİLİ TAZİYE MESAJI YAYIMLADI

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kartal-2 operasyonunun yapıldığı Kuzey Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde terör örgütü tarafından kaçırılıp öldürülen 13 sivile tanrıdan rahmet, yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı diledi.

14 Şubat 2021 Pazar 16:26
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TATAR, TERÖR ÖRGÜTÜNCE ÖLDÜRÜLEN 13 SİVİLLE İLGİLİ TAZİYE MESAJI YAYIMLADI

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kartal-2 operasyonunun yapıldığı Kuzey Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde terör örgütü tarafından kaçırılıp öldürülen 13 sivile tanrıdan rahmet, yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından yayımlanan taziye mesajında şu ifadelere yer verildi:
“Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından 10 Şubat tarihinde Kuzey Irak'taki Gara bölgesinde yuvalanan terör örgütü PKK unsurlarına karşı düzenlenen Pençe Kartal-2 Harekatı başarıyla tamamlanırken, söz konusu bölge kontrol altına alınmıştır. Bölgede yapılan aramalarda ise bir mağarada, hain terör örgütü tarafından daha önce kaçırılan 13 sivil kardeşimizin cesetlerine ulaşılmıştır. Bu vahşeti ve bunu gerçekleştiren hain terör örgütü ile destekçilerini lanetlerken, şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına 13 kardeşimize Tanrı'dan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı dilerim.”

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