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Tatar: Tüm Covid-19 hastalarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kovid-19 salgınıyla ilgili halka seslendi. Tatar, gelinen süreçte Bakanlar Kurulunun aldığı kararlarla, yeni tedbirler uygulamaya konulduğuna dikkati çekerek, alınan tedbirlere harfiyen uymanın; hem sağlık çalışanlarını, hem de halkı korumak için elzem olduğunu vurguladı.

26 Ocak 2021 Salı 23:19
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Tatar: Tüm Covid-19 hastalarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kovid-19 salgınıyla ilgili halka seslendi. Tatar, gelinen süreçte Bakanlar Kurulunun aldığı kararlarla, yeni tedbirler uygulamaya konulduğuna dikkati çekerek, alınan tedbirlere harfiyen uymanın; hem sağlık çalışanlarını, hem de halkı korumak için elzem olduğunu vurguladı.

Alınan tedbirlere uyulmamasının, sadece hayatlarımızı değil, ekonomik çarkların normale dönmesini de zora sokacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, ‘Tüm halkımızdan, COVİD-19’a karşı sürdürdüğümüz mücadelenin, bu yeni safhasında, metanet, sağduyu ve toplumsal birliktelik rica ediyorum dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kovid-19 salgınıyla ilgili halka sesleniş konuşması gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasında, bir yıla yakın bir süredir devam eden Kovid-19 mücadelesinde bir kez daha acil önlem alınması gereken bir safhaya gelindiğine dikkati çekerek, alınan tedbirlere, dayanışma ve işbirliği içinde uyarak, ilk dalgada sağlanan başarının tekrarlanabileceğine inanç belirtti. Tatar, ‘Bir yıla yakındır COVİD-19 ile devam eden mücadelemizde, bir kez daha acil önlem alınması gereken bir safhaya gelmiş bulunmaktayız.

Hatırlayacağınız üzere, geçtiğimiz yıl boyunca dünyayı ve ülkemizi derinden etkileyen Pandemi sürecinde, Başbakan olarak, bu mücadelede aktif rol aldım. Bu süreçteki sorunların çözümü adına, çare üretmede önemli katkılarım oldu. Devletimizin, sağlık çalışanlarımızın ve sağduyulu halkımızın desteği ile ilk dalgayı dünyanın dikkatini çekecek şekilde başarıile atlattık. Bugün geldiğimiz süreçte ise, Bakanlar Kurulumuzun aldığı kararlarla, yeni tedbirler uygulamaya konulmuştur. Tüm dünyada benzeri yaşanan ikinci dalga tehlikesine karşı alınan tedbirlere; Devletimiz, halkımız el ele dayanışma ve işbirliği içinde uyarak, aynen ilk dalgada sağladığımız başarıyı tekrarlayabileceğimize olan inancım tamdır’ dedi.

Tatar, alınan tedbirlere harfiyen uymanın; hem en ön safta mücadeleyi sürdüren sağlık çalışanlarını, hem de halkı korumak için elzem olduğunu vurguladı. Tatar ‘Alınan tedbirlere uyulmaması, sadece hayatlarımızı değil, ekonomik çarkların normale dönmesini de hayal dahi edemeyeceğimiz kadar zora sokacaktır.

Hükümetimizin alacağı gerek sağlık gerekse ekonomik tedbirleri, Cumhurbaşkanı olarak takipte olacağımı ve bu konularda gerekli her türlü desteği vereceğimi de vurgulamak isterim’ diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Anavatan Türkiye’den gelen 20.000 adet ve yaptıkları girişimler sonucunda Avrupa Birliği’nden gelen, 2.250 adet aşı ile başlatılan aşılama çalışmalarının sonuçlarından büyük bir memnuniyet duyduğunu da ifade etti.

Tatar, halktan Kovid-19’a karşı sürdürülen mücadelenin bu yeni safhasında metanet, sağduyu ve toplumsal birliktelik rica etti.

Tatar ‘Tüm halkımızdan, COVİD-19’a karşı sürdürdüğümüz mücadelenin, bu yeni safhasında, metanet, sağduyu ve toplumsal birliktelik rica ediyorum. Yurtiçi ve yurtdışındaki hastanelerde, karantina koşullarında olan tüm COVİD-19 hastalarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.

Bu badireyi de hep birlikte atlatacağımıza olan inancımla, sizleri sevgi ile selamlıyorum’ ifadelerini kullandı.

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