Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
15 gün cezaevinde bekleyecekler
15 gün cezaevinde bekleyecekler
1 ay cezaevine gönderildi
1 ay cezaevine gönderildi
45 gün cezaevinde bekleyecek
45 gün cezaevinde bekleyecek
Kilise çanını çaldı; 8 ay hapsi boyladı
Kilise çanını çaldı; 8 ay...
Ölümlü kazada karar açıklandı
Ölümlü kazada karar açıklandı

Tatar: Türk tarafının vizyonunu ciddiyetle ortaya koyduk

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde, 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferans, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar arasındaki ikili görüşmeyle başladı

27 Nisan 2021 Salı 19:20
311 Okunma
Tatar: Türk tarafının vizyonunu ciddiyetle ortaya koyduk

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde, 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferans, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar arasındaki ikili görüşmeyle başladı. Yaklaşık 1.5 saat süren görüşmede, Tatar’a KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve müzakere heyeti yetkilileri eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ikamet ettiği otele dönüşünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada görüşmeyi değerlendirdi. Türk tarafının vizyonunu ciddiyetle ortaya koyduğunu ve bu vizyondan geri adım atmayacağını söylediğini aktaran Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM Genel Sekreter’in sürece hakim olduğunun altını çizerek bugünkü görüşmenin olumlu bir havada geçtiğini söyledi.

Bu akşam KKTC saatiyle 21.45’te BM Genel Sekreteri, Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere heyet başkanları onuruna bir resepsiyon verecek.

Yarın sabah 11.00’de tüm tarafların yer alacağı bir açılış toplantısı gerçekleştirilecek ve 5+1 formatta toplantılar başlayacak.

Anahtar Kelimeler:
Antonio GuterresErsin Tatar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Guterres - Anastasiadis görüşmesi sona erdi
Guterres - Anastasiadis görüşmesi sona erdi
Vaka sayısı 63 bin 720’ye ulaştı
Vaka sayısı 63 bin 720’ye ulaştı
Doğruyol, Tatar - Guterres görüşmesine ilişkin bilgi verdi
Doğruyol, Tatar - Guterres görüşmesine ilişkin bilgi verdi
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim