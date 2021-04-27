Tatar: Türk tarafının vizyonunu ciddiyetle ortaya koyduk

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde, 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferans, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar arasındaki ikili görüşmeyle başladı. Yaklaşık 1.5 saat süren görüşmede, Tatar’a KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve müzakere heyeti yetkilileri eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ikamet ettiği otele dönüşünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada görüşmeyi değerlendirdi. Türk tarafının vizyonunu ciddiyetle ortaya koyduğunu ve bu vizyondan geri adım atmayacağını söylediğini aktaran Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM Genel Sekreter’in sürece hakim olduğunun altını çizerek bugünkü görüşmenin olumlu bir havada geçtiğini söyledi.

Bu akşam KKTC saatiyle 21.45’te BM Genel Sekreteri, Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere heyet başkanları onuruna bir resepsiyon verecek.

Yarın sabah 11.00’de tüm tarafların yer alacağı bir açılış toplantısı gerçekleştirilecek ve 5+1 formatta toplantılar başlayacak.