Tatar: Ülkemizin zor günlerden geçtiği aşikardır

Ülkemizin zor günlerden geçtiği aşikardır. Döviz ve fiyatlardaki anormal artış devam ederken halkımız haklı olarak yaşam seviyesinin geri gitmesinden, geçim sıkıntısının artmasından endişe etmektedir. Sendikaların böylesi bir durumda devrede olması doğaldır ve doğru olandır.

Ancak sendikalar da tıpkı hükümet gibi atacağı adımların Anayasal, yasal olmasına, zümresel değil halkın genelinin çıkarları ile örtüşmesine dikkat etmelidir. Herkes, herkesim, yasal haklarını kullanmalı ama bunu yaparken , ülke ekonomisine zarar vermemeye, diğer insanların en temel haklarını gasp etmemeye de özen göstermelidir.

Ercan Havalimanı’nda dün akşam yaşananlar, ülkemiz için iyi olmamış, halkımızın genelini üzmüştür, Popülizmden uzak durmayı, ülkemin , halkımın çıkarlarını gözetmeyi ilke endinmiş bir siyasetçi olarak sendikalarımız ve hükümetimize bu uyarıları yapmayı görev sayıyorum.