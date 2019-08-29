Tatar, Uluslararı Halk Dansları Festivali’ne katılan ekipleri kabul etti

Bu yıl “İki Kapı İki İnsan” konseptiyle düzenlenen 13.Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali kapsamında ilk gösteriler dün akşam Çağlayan Parkı’nda gerçekleştirildi.

Gösterilerde ülkemizden ekiplerin yanı sıra Türkiye, Polonya, Macaristan ve Meksika’dan halk dansları ekipleri sahne alıyor.

Dün akşam başlayan gösteriler 1 Eylül’e kadar devam edecek. Konuk ekipler bugün Başbakan Ersin Tatar tarafından kabul edildi.

Festival Organizasyon heyeti adına konuşan Mustafa Özgü, bu tür organizasyonların ülke tanıtımı adına büyük önem taşıdığına dikkat çekti, imkanların el vermesi durumunda daha büyük organizasyonlara imza atabileceklerini belirtti.

Başbakan Ersin Tatar ise sivil toplum örgütlerinin gayretleri ile önemli organizasyonların hayata geçirildiğini söyledi, organizasyonda yer alanları kutladı.

Bu tür organizasyonların KKTC’nin imajına çok yakıştığını belirten Başbakan Tatar, kültürel etkinliklerle uluslararası temasların geliştirilmesinin önemine işaret etti.

Tatar “Kıbrıs Türkü yoluna devam ediyor. Hem devletini güçlendiriyor hem de kültürünü koruyor. Biz medeni dünyanın bir parçasıyız. Bu duruşumuzu bu tür ilişkilerle tüm dünyaya gösteriyoruz” dedi.

Kabul Başbakan Ersin Tatar’ın konuk ekip temsilcileri ile de sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirmesi ile sona erdi.