Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
"Cep telefonları bilinenden üç kat fazla radyasyon yayıyor"
Cep'teki tehlike!
Epilepside yeni tedavi umudu
Epilepside yeni tedavi umudu
Uzayda işlenen ilk suç!
Uzayda işlenen ilk suç!
Çocuğunuzun boyunun uzamasında yiyecekler kilit konumda!
Çocuğunuzun boyunun uzamasında yiyecekler kilit...
Çoğu kişi sevmiyor ama faydaları saymakla bitmiyor
Çoğu kişi sevmiyor ama faydaları...

Tatar, Uluslararı Halk Dansları Festivali’ne katılan ekipleri kabul etti

29 Ağustos 2019 Perşembe 15:09
Tatar, Uluslararı Halk Dansları Festivali’ne katılan ekipleri kabul etti

Bu yıl “İki Kapı İki İnsan” konseptiyle düzenlenen 13.Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali kapsamında ilk gösteriler dün akşam Çağlayan Parkı’nda gerçekleştirildi.

Gösterilerde ülkemizden ekiplerin yanı sıra Türkiye, Polonya, Macaristan ve Meksika’dan halk dansları ekipleri sahne alıyor.

Dün akşam başlayan gösteriler 1 Eylül’e kadar devam edecek. Konuk ekipler bugün Başbakan Ersin Tatar tarafından kabul edildi.

Festival Organizasyon heyeti adına konuşan Mustafa Özgü, bu tür organizasyonların ülke tanıtımı adına büyük önem taşıdığına dikkat çekti, imkanların el vermesi durumunda daha büyük organizasyonlara imza atabileceklerini belirtti.

Başbakan Ersin Tatar ise sivil toplum örgütlerinin gayretleri ile önemli organizasyonların hayata geçirildiğini söyledi, organizasyonda yer alanları kutladı.

Bu tür organizasyonların KKTC’nin imajına çok yakıştığını belirten Başbakan Tatar, kültürel etkinliklerle uluslararası temasların geliştirilmesinin önemine işaret etti.

Tatar “Kıbrıs Türkü yoluna devam ediyor. Hem devletini güçlendiriyor hem de kültürünü koruyor. Biz medeni dünyanın bir parçasıyız. Bu duruşumuzu bu tür ilişkilerle tüm dünyaya gösteriyoruz” dedi.

Kabul Başbakan Ersin Tatar’ın konuk ekip temsilcileri ile de sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirmesi ile sona erdi.

banner22
Son Güncelleme: 29.08.2019 18:19
Anahtar Kelimeler:
Tatar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uluçay: Çatışmanın bedelini hatırlayarak hareket edilmeli
Uluçay: Çatışmanın bedelini hatırlayarak hareket edilmeli
Toplumsal Dönüşüm Vakfı kuruldu
Toplumsal Dönüşüm Vakfı kuruldu
Denktaş: Tarihi şanlı Türk milleti büyük zaferi kazandı
Denktaş: Tarihi şanlı Türk milleti büyük zaferi kazandı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim