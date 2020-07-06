Tatar: “Yine birlikte başaracağız”

Başbakan Ersin Tatar, yazılı bir açıklama yaparak Koronavirüste gelinen noktaya ilişkin bilgiler verdi.

İlk vakanın görüldüğü 9 Mart’tan bugüne aralıksız çalışmaları sürdürdüklerini belirten Tatar, yeni önlem ve uyarılarla vakaların önüne geçilebileceğini ifade etti.

‘Birliktelik’ vurgusu yapan Tatar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Değerli vatandaşlarım,

Bildiğiniz üzere ülkemizde ilk COVID-19 vakasının görüldüğü 9 Mart tarihinden itibaren zamanında almış olduğumuz tedbirler ve halkımızın da sürece uyumu ile salgını başarıyla yönetip 5 hafta gibi kısa bir sürede toplam 108 vaka ile kontrol altına almıştık.

Bu süreci sağlıklı bir şekilde tamamladıktan sonra halkımızın refahı için sıra ekonomik açılıma gelmiş ve almış olduğumuz kararlarla kademeli olarak önce ülke içerisinde, sonra Güney Kıbrıs’la ve Türkiye ile açılım sağlamıştık. Gerek ülke içerisindeki açılımlarımızda gerekse de sınır kapılarının açıldığı andan itibaren halkımızın sağlığını korumayı hiçbir zaman göz ardı etmedik. Bu nedenle tüm geçişleri bilimsel veriler ışığında minimum riskler içerecek şekilde planladık. Bugün itibarıyla Güney Kıbrıs’tan ülkemize günlük geçişler ortalama 1500 kişi, Türkiye’den ise 500 kişi civarlarındadır.

Türkiye’den ülkemize yapılan girişlerde, gelen kişilerden son 72 saat içerisinde yapılmış PCR testi istenmekte ve giriş kapılarında ikinci bir PCR testi daha uygulanmaktadır. Testler kısa süre içerisinde sonuçlandırılmakta ve risk minimuma indirilmektedir. Test sonuçları pozitif olan kişiler sağlık ekiplerimiz tarafından gözetim altına alınmakta ve tedavilerine hemen başlanmaktadır. 1 Temmuz sonrası ülkemizde saptanan pozitif COVID-19 vaka sayısı 5’tir. Vaka sayılarını kontrol edilebilir düzeyde tutarak, zamanla azaltacağız. Her zaman olduğu gibi bugün de halkımızın sağlığını korumak yine en büyük önceliklerimiz arasındadır. Daha öncesinde olduğu gibi zor günleri birlikte başaracağımıza olan inancımla sizleri sevgiyle kucaklıyorum.”