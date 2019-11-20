Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Aileler çok geç fark ediyor! Disleksi belirtileri neler?
Aileler çok geç fark ediyor!
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak diye...
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak...
PUBG'ye Klan Sistemi Geliyor!
PUBG'ye Klan Sistemi Geliyor!
Whatsapp artık daha keyifli!
Whatsapp artık daha keyifli!
Yeni iOS'tan bir hata daha
Yeni iOS'tan bir hata daha

Tatar’dan 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü mesajı

20 Kasım 2019 Çarşamba 21:37
Tatar’dan 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü mesajı

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar, insanlığın ve tüm devletlerin başlıca amaçlarının yarının büyükleri çocuklar için barış ve adaletli bir dünya yaratmak olması gerektiğini belirtti.

UBP’den yapılan açıklamaya göre, Ersin Tatar, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü mesajında, dünyanın önemli bir bölümünde çocukların hala, savaşların, terörizmin, açlığın, susuzluğun, yetersiz sağlık hizmetlerinin, bölünen dağılan ailelerin başlıca mağdurları olduğuna işaret etti.

Tatar, 20 Kasım 1989 yılından bu yana Birleşmiş Milletler tarafından dünya genelinde çocukların karşı karşıya kaldıkları hak ihlallerini gündeme taşımak amacıyla kutlanmakta olan “Dünya Çocuk Hakları Günü” üzerinde daha da önem vererek durulması gerektiğini söyledi.

Tatar açıklamasına şöyle devam etti;

“Biz yetişkinler çocukların bizlerin geleceği olduğundan hareketle üzerimize düşenleri yapmalıyız ki yarınlar daha aydınlık, daha güzel olsun. Birleşmiş Milletler Dünya Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde ifade edilenleri benimsemek bunları uygulamaya koymak bizler için bir ödevdir. Sözleşmede de ifade edildiği üzere her çocuğun ayrım gözetmeksizin yaşama, gelişme, kendisi ile ilgili süreçlere katılarak görüş bildirme ve kendi yararına uygun davranılmasını isteme hakkı vardır. Buna uymamız ve gereğini yapmamız şarttır. Bu düşüncelerle 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Gününü kutlar, dünyanın en değerli varlıkları tüm çocuklara sevgilerimi sunarım”

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Saner: Anlaşma olmuyorsa iki devlet olur
Saner: Anlaşma olmuyorsa iki devlet olur
Canaltay: Bu sistemde yasa çıkarmak mümkün değil
Canaltay: Bu sistemde yasa çıkarmak mümkün değil
KTÖS, KTOEÖS ve DAÜ-SEN, Varşova’da ETUCE konferansına katıldı
KTÖS, KTOEÖS ve DAÜ-SEN, Varşova’da ETUCE konferansına katıldı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim