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Tatar’dan AB’ye aşı göndermesi

“Rumlara çok sayıda aşı gönderildi” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıslı Türklerin de hak ettiği aşı sayısı için girişimleri sürdürdüklerini kaydetti

09 Şubat 2021 Salı 10:16
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Tatar’dan AB’ye aşı göndermesi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar CNN Türk canlı yayınına online bağlantı ile katıldı.

Kıbrıs sorununa ilişkin gelinen aşamayı değerlendiren Tatar, corona virüs ve aşı konusuyla ilgili de önemli mesajlar verdi.

Avrupa Birliği’nin Kıbrıslı Türklerin hakları olan aşı konusunda gerektiğinden az sayıda aşı gönderdiğini söyleyen Tatar, “Şimdi görüyor ve öğreniyoruz ki Rum tarafına bizden çok daha fazla aşı verilmiş. Biz de hakkımızı istiyoruz. Bu konuları konuşuyoruz” dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın da adaya geleceğini anımsatan Tatar, “Türkiye bize 40 bin aşı göndermiştir, çok teşekkür ederiz. Şu an için en önemli konumuz sağlık. Bu konuları Fuat Bey’le de konuşacağız. Bunun dışında ekonomik konular ve 5+BM zirvesini de elbette değerlendireceğiz” diye konuştu.

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