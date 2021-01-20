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TATAR’DAN AZERBAYCAN’IN BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİ ŞEHİTLERİ İÇİN ANMA MESAJI

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan’ın bağımsızlık mücadelesinin dönüm noktası olan 20 Ocak 1990 tarihinde şehit düşenler için anma mesajı yayımladı.

20 Ocak 2021 Çarşamba 21:37
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TATAR’DAN AZERBAYCAN’IN BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİ ŞEHİTLERİ İÇİN ANMA MESAJI

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan’ın bağımsızlık mücadelesinin dönüm noktası olan 20 Ocak 1990 tarihinde şehit düşenler için anma mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Tatar mesajında şunları kaydetti:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak, şahsım ve halkım adına, 20 Ocak 1990 tarihinde kardeş Azerbaycan’ın bağımsızlığı uğrunda hayatlarını göz kırpmadan feda eden aziz şehitlere Allah’tan rahmet, yaslı ailelerine sabırlar diliyorum.

Can Azerbaycan'ın 20 Ocak 1990 şehitleri istiklâl uğrunda canlarını verirken bugünkü zaferin de temelini atmışlardır. Onları, sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz.”

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