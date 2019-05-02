Tatar:Kıbrıs Konusu Meclise Taşınacak

UBP Basın Bürosu’nun açıklamasına göre, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk, Kültür ve Kongre Merkezi’nde yer alan etkinlikte konuşan UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, ülkenin kötü durumda olduğunu, halkın hizmet için UBP’yi iktidarda görmek istediğini ancak kendilerinin bunun için kimsenin kapısını çalmadıklarını çalmayacaklarını söyledi.

TATAR: “BİZ İKTİDARA DA SEÇİME DE HAZIRIZ”

Ersin Tatar konuşmasında şunları kaydetti:

“UBP ülkenin en büyük, en güçlü, siyasal partisidir ve ülkemizin geleceği için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Taban ve tavan kaynaşmıştır, hizmete hazırdır. Bütün sektörleri sıkıntıya soktular. Hayati su projesini ileri götüremediler. 200 kilometre boru döşenecekti, 200 metre yapamadılar. Ama biz kaldığımız yerden devama, büyük projelerle ülkemizi daha ileriye götürmeye varız. KKTC için yollardayız. KKTC için çalışıyoruz. Halkımızı düşünüyoruz. Çok çalışıyoruz ve mutlaka başaracağız. Halk ‘bu hükümet gitti gidiyor, gitmelidir’ diyor ama biz kimsenin kapısına gidip ‘bizi hükümete alınız’ demedik. Kimsenin kapsını çalmadık, çalmayacağız da. Bir seçim olsa tek başımıza iktidarız. Erken seçime de hazırız, iktidara gelip halka hizmet etmeye de...”

“KIBRIS KONUSU MECLİSE TAŞINACAK”

UBP Genel Başkanı Tatar, Kıbrıs konusunda federal biz çözümün olamayacağının Rum tarafının tutumu ve istekleri ile ortaya çıktığını görüşünü ifade etti ve “Alternatif çözüm modelleri masaya gelmelidir. İki ayrı devlet, AB çatısı altında iki ayrı devlet, konfederasyon gibi seçenekler görüşülmelidir. Doğrusu budur. Biz bunu öneriyoruz, bunu savunuyoruz” dedi.

Hükümetin Kıbrıs konusunda bir görüşü olmadığını, Dışişleri Bakanı’nın Meclis’te kürsüye çıkıp Kıbrıs konusunda bir şey söylemeye çekindiğini, çünkü ortaklarının ikisi kendisinin tepki koyabileceğini bildiğini de ifade eden Tatar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Böyle bir şey olamaz. Böylesi bir süreçte hükümetin Kıbrıs konusunda bir politikası olmaması kabul edilemez. Zamanı geldiğinde Meclis’e alternatif fikirlerin masaya gelmesi için bizi tarihi bir görevin beklediğini biliyoruz ve yetkili kurullarda konuyu ele aldıktan sonra yakın bir gelecekte bu yönde adımlar atacağız. Crans-Montana çöktü, Lute’un temaslarında da ortaya çıktı ki Rum bize dönüşümlü başkanlığı bile bize çok görüyor, o halde neden biz hâlâ Rum’a federasyon için yalvarıyoruz.”

KIZILYÜREK’E TEPKİ

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, Rum tarafında yaşayan Niyazi Kızılyürek’in Kıbrıs Türklerinin sesi olacağı iddiasıyla AKEL’den aday olmasının bir oyun, bir aldatmaca olduğunu da ileri sürdü ve KKTC’de propaganda yapmasına izin verilmemesini istedi.

“4’LÜ TİYATRO OYNANIYOR”

UBP Genel Başkanı Tatar, hükümet icraatlarını da eleştirdi ve şöyle konuştu:

“Genel bütçenin görüşülmesinden 4 ay sonra ek bütçeyi Meclis’e getirdiler. Tarihimizde ilk kez böyle bir şey oldu. 100 milyon TL ek gelir gerekir ama ortada öyle bir gelir yok.

4’lü bir tiyatro söz konusu. Biri yanlış yapıyor diğer seyrediyor. Al gülüm, ver gülüm bunun için diyorum. Zeki Çeler ve TDP marketleri kapatıyor, buna evet dememesi gereken hükümet ortakları ses çıkarmıyor. Neden? Çünkü yarın da bir başkası bir şey yapıyor ve diğerleri ses çıkarmıyor. Biz bu tiyatronun dışındayız. UBP devleti kuran ve yaşatan ciddi bir partidir. Özümüz sözümüz birdir, cesaretle söyleyeceğimizi söyleriz, yapacağımızı yaparız, karşı çıkmamız gerekene karşı çıkarız.”

EROĞLU’NDAN TAVSİYELER

Etkinlikte konuşan 3’ncü Cumhurbaşkanı, UBP Onursal Başkanı Derviş Eroğlu da konuşmasında herkesin “UBP yarın iktidardadır” dediği bir ortamda böylesi bir etkinlik yapılmasının anlamlı olduğunu söyledi.

UBP ile ilgili tavsiyelerini ve görüşlerini herkesle paylaşmak istediğini belirten Eroğlu, şunları kaydetti:

“UBP dünden bu güne heyecanla gelmiştir, sevgi saygı ile gelmiştir ve öyle devam edecektir. UBP büyük bir ailedir. Aile bireyleri bir birlerine nasıl bağlıysa, bir birlerini nasıl severse bir birimizi öyle sevdiğimiz için bugünlere kadar güç kaybetmeden, güç kazanarak gelmiştir.

“HER ELEŞTİRİYİ CİDDİYE ALMAYINIZ”

Siyasette eleştiri önemlidir ama bunu kimin yaptığına da bakınız. Ne demiş Hazreti Mevlana: ‘Her lafa verilecek bir cevabım var ama bir lafa bakarım laf mı diye; Bir de adama bakarım adam mı diye.’ Boşuna dememiş Mevlana. Bu da kulağınıza küpe olsun. Her eleştiriyi ciddiye almayınız. Bazıları iş ola eleştiriyor. Bazıları sizi yıpratmak, küçük düşüreceğini sanarak eleştiri yapıyor. Bunlara kulak vermeyiniz. Ama bazıları var ki bilinçlidir, düzgün görüşleri vardır ve samimidir. Onların eleştirilerine değer veriniz.

“DEDİKODUYA İTİBAR ETMEYİNİZ”

Dedikodu yayanlara itibar etmeyiniz. Pas nasıl demiri eritirse dedikodu da aileyi, partiyi eritir. Gruplaşma, bölünme ile parti büyümez, başarı sağlanamaz. Bölünerek küçülürsünüz. Birleşerek büyür, başarılı olursunuz. Kırgınlık olmaz. Kırgınlık demek sevginin yok olması demektir. Sevgi olmazsa hiçbir şey olmaz. Sorunlar yaşanır. İyi bir politikacı yakın geleceği, mesela bir sene sonrasını görebilmeli, tahmin edebilmelidir. Tahmini doğru çıkmazsa bunun neden olmadığını bulmalı, bilmelidir. Parti kadroları, ‘ben seçildim, oldubitti’ dememeli, dünyadaki gelişmeleri takip etmelidir. Kendilerini sürekli geliştirmeli, yenilemeli, değiştirmelidir. Danışmak, araştırmak lazımdır. Danışmak ayıp değildir, erdemdir.”

“UBP İKTİDARI YAKINDIR”

Derviş Eroğlu “CTP her iktidara geldiğinde ülkede adeta felaket yaşandığını” da savundu ve “Çünkü slogan partisidirler, icraat partisi değiller. Oysa ülke sloganlarla idare edilemez, planlar, projeler yaparak. Gerçekleri bilerek, bunları dikkate alarak ülke idare edilebilir” dedi.

Eroğlu, UBP’nin yakında iktidara geleceğine inandığını belirterek halkın olup bitenleri gördüğünü kaydetti.

“Sen hükümette başarılı olamıyorsan, ya sen gideceksin, ya halk seni götürecektir” diyen Eroğlu, “İnşallah Ersin beyi yakında Başbakan olarak göreceğiz. Benim isteğim, UBP’yi, ülkeyi daha ileri götürmenizdir. UBP daha ileri gitmelidir, çünkü UBP kötü duruda olursa, ülke battı demektir” ifadelerini kullandı.

ÖZGÜRGÜN: “UBP İKTİDARDA OLMALIDIR”

UBP eski Genel Başkanlarından Hüseyin Özgürgün de etkinlikte yaptığı konuşmada, UBP’nin halkın hizmet alabilmesi için İktidarda olması gerektiğini belirtti ve şöyle dedi:

“Son bir yılda bu gerçek daha net olarak görüldü. Bizim dönemimizde ilk kez denk bütçe yapıldı ve bütçe fazlası ortaya çıktı. 2 yıl hiç zam yapmadık. Çiftçinin, hayvancının bütün alacakları ödendi. Piyasaya hiç borcumuz yoktu. Asgari ücrete 3 defada yüzde 30’un üzerinde artış verdik. Yollar yaptık, projeler uygulamaya koyduk. Bu şartlarda hükümeti aldılar ama bir yılda 1 milyar açığı olan bir hükümet oldular. Bütün projeleri biz yaptık, biz uygulamaya koyduk. Bugüne dek, hep biz yaptık, onlar yıktı. Yakında Sayın Ersin Tatar’a ‘gel al’ diyecekler. Bundan eminim. Yine denk bütçe olacak, yine ülke refah yoluna girecek ve biz de halk da memnun olacak.”

Özgürgün, Kıbrıs meselesinde yeni bir aşamaya gelindiğine de işaret etti ve “Çözüm artık iki devlettir. Konfederasyondur. Ya egemen eşitlik temelinde anlaşma olacak, ya da KKTC yoluna devam edecek. Bunu yapacak olan da UBP’dir” diye konuştu.

ERTUĞRULOĞLU: “SÖZ KONUSU OLAN VATANDIR”

UBP eski Genel Başkanlarından Tahsin Ertuğruloğu da konuşmasında “Hükümet programında Kıbrıs konusu ile ilgili tek bir satır olmamasını, Dışişleri Bakanı bir demeç verdiğinde, bu hükümeti bağlamıyor demesini” eleştirdi ve şöyle konuştu:

“Böylesi temel bir noktada görüş ortaya koymayan bir hükümet olamaz. Bir an önce böyle bir hükümet görevden gitmelidir. Bu durum Sayın Akıncı’nın işine geliyor Neden? Çünkü Sayın Akıncı kimseyi takmadan, kendi takıntıları ile gidiyor.

Artık federasyon bitti. Artık KKTC Meclisi’ne bir takım öneriler sunarak Kıbrıs konusunda yeni bir süreç başlatma zamanı geldi. Federasyon bitti. Türkiye de artık masaya yeni görüşler getirilmesinden yanadır. Sayın Akıncı bunlar söylendiğinde ‘denenmiş görüşleri bana getirmeyin’ diyor. Oysa eskiyen, denenen ve başarısızlığı kesinleşen federasyon görüşü ve görüşmeleridir. Yani kendisinin görüşleridir geçersiz olan.

Bundan sonra bir ortaklık olacaksa bu sadece konfederasyon olur. Federasyonlarda egemen eşitlik yoktur.”

TAÇOY: “GELİŞİM VE DEĞİŞİM İÇİN YOLARDAYIZ”

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Hasan Taçoy konuşmasında, “gelişim ve değişim” diyerek yola çıktıklarını belirti ve etkinliklerine anneler günü, Ramazan iftar sofraları ile devam edeceklerini, gelecek aylarda da ülkeyi karış karış dolaşmaya, halkla bütünleşmeye devam edeceklerini kaydetti.

Taçoy şunları kaydetti:

“Ulusal Birlik Partisinin kökü 1950’li yıllara kadar dayanan çok güçlü bir milli, siyasal, sosyal hareketin devamıdır.

Kıbrıs Türk halkının yok olmaya yüz tutmuş bir azınlık durumundan devlet sahibi bir halk olgusuna taşıyan düşüncenin eseri içinizde ruhunuzda ve benliğinizde yer eden o milliyetçi ve özgürlükçü yapının eseridir. Ulusal Birlik Partisi bu düşüncenin hizmet partisidir.

“HEDEF 2020 SEÇİMİDİR”

Yeterli görmesek de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki bütün kalıcı eserlerin, sosyal devlet anlayışının altında Ulusal Birlik Partisi’nin mührü vardır. UBP görev partisidir. Görevimiz devletimizi sahip çıkmak yaşatıp yüceltmek, halkımızın yaşam kalitesini artırmak ve Anavatan Türkiye ile sürekli geliştirmektir. Guterres raporu kabul edilemez. Kıbrıs konusu Sayın Akıncı’nın yanlışlarına bırakılamaz. Hedef 2020 seçimidir.”

GARDİYANOĞLU: “KKTC’NİN GÜVENCESİ UBP’DİR”

Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu ise konuşmasında, hükümeti eleştirdi ve “Elektrik zammını mevsimsel nedenlerden dolayı elektrik faturalarının yılın en düşün noktasında olduğu Nisan ayında yaptılar ama ağustosta eylülde göreceğiz. Bunlar halkın aklı ile alay ediyorlar” dedi.

UBP’nin kimseye ‘bizi koalisyona alın’ diye yalvaracak bir parti olmadığını vurgulayan Gardiyanoğlu şunları kaydetti:

“UBP yılların partisidir. Kimse atıp tutmasın, KKTC’nin güvencesi UBP’dir. Ve UBP, halkından başka kimseye muhtaç değildir. Biz sadece ve sadece halk istedi diye halkın desteği ile iktidara geliriz. Ve şimdi de diyorum ki, hazırlanın UBP iktidarı geliyor, Ersin Tatar Başbakan oluyor.”

Gardiyanoğlu, en büyük hedeflinin gelecek nesillere çok daha güçlü bir UBP, Lefkoşa İlçesi ve çok daha güçlü bir KKTC bırakmak olduğunu belirtti.