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Tatar:Maraş yavaş yavaş yerleşime açılacak

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar BRT’de katıldığı “18. Saat” programında görevdeki bir yılını ve Kıbrıs konusunu değerlendirdi…

26 Ekim 2021 Salı 18:44
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Tatar:Maraş yavaş yavaş yerleşime açılacak
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Tatar, Rum tarafının tüm hedefinin KKTC’yi ortadan kaldırmak ve Kıbrıslı Türklerin Kıbrıs Cumhuriyeti’ne yama olmasını sağlamak olduğunu anımsatarak, Rum tarafının bu tezini de BM Genel Sekreteri’nin de yer aldığı görüşmede teyit ettiğini kaydetti…

Tatar, “Biz iki devlet diyoruz. AB ile iç içe yaşayan bir Kuzey Kıbrıs vardır. AB içinde iki devlet de olabilir” dedi… Tatar, görev sürecinde yaptığı görüşmelerde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye hükümetinin de destek verdiği görüşlerini muhataplarıyla paylaştığını ve Kıbrıs’ta artık yeni bir dönem başladığını, böyle bir siyasetin de geleceğe umut verdiğini kaydetti… Kıbrıs konusunda AB ve ABD’nin pozisyonunun belli olduğuna da işaret eden Tatar, müzakerelere başlanacaksa ortak zemin olup olmadığına bakılması gerektiğini anlattı. Egemen eşitliğin kabul edilmesi için BM kararı gerektiğini bunun görüşülüp konuşulabileceğini ifade eden Tatar, devletin güçlendirilmesi ve sıkıntılarının aşılmasıyla birlikte geleceğe umutla bakılabileceğini söyledi…

Tatar, hiçbir süreçte halka KKTC şu tarihte tanınacak demediğini kaydederek, Kıbrıs’ta dili, dini, kültürü ve tarihi farklı iki ayrı halk bulunduğunu ve yan yana yaşayan iki devletten başka çözüm formülü olmadığını anlattı…   Maraş açılımı konusunda da Tatar, pandemi koşullarına rağmen bölgeyi 250 binden fazla kişinin ziyaret ettiğini ve yapılan yatırımlarla birlikte bambaşka bir Maraş’ın bölgeye kazandırıldığını kaydetti…  

Maraş’ın yavaş yavaş yerleşime açılacağını, bunun zaman istediğini ifade eden Tatar, bu noktada yoğun bir çalışma olacağını, çalışmaların hükümetle işbirliği içerisinde başladığını ve hızlandırılmasında fayda olduğunu belirtti…

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