Tatilde içmek için getirmişler

Devrim DEMİR/HAVADİS

Hafta sonu Ercan Havalimanın’dan KKTC’ye giriş yapmak isterken üzerlerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ile yakalanan Hüseyin Göktan ve Tamer Koçpınar aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

Tutukluluk sürersi dolan zanlılar, dün teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Yargıç Rauf Kürşad, zanlıların ülkedeki yasal statülerini de değerlendirerek yargılanmada hazır bulunmalarını sağlamak için 25 günü aşmamak üzere Merkezi Cezaevi’nde hükümsüz tutuklu kalmalarına karar verdi.

Soruşturma tamamlandı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak ifade veren polis memuru Mehmet Sevinç bulguları aktardı.

Sevinç, 8 Eylül’de Ercan Havalimanı’ndan giriş yapan iki zanlının tasarrufunda 4 gram ağırlığında Hintkeneviri bulunarak emare alındığını belirtti.

Sevinç, zanlıların gönüllü ifade vererek, uyuşturucuyu içmek için tasarruflarında ithal ettiklerini itiraf ettiklerini söyledi.

Sevinç, zanlılar aleyhindeki soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek davaları görüşülünceye kadar tutuklu yargılanmalarını talep etti.