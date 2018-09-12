Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
92409
ALTIN
244.042
DOLAR
6.3425
STERLİN
8.2506
EURO
7.3553
Apple’ın yeni telefonlarının ismi sızdı
Apple’ın yeni telefonlarının ismi sızdı
Türkiye'nin yerli telefon Vestel Venus V6 satışa çıktı
Türkiye'nin yerli telefon Vestel Venus...
Sağlıklı beslenme su tüketimini yüzde 55’e kadar azaltabiliyor
Sağlıklı beslenme su tüketimini yüzde...
‘Akılsızlar’ geri döndü… Yok satıyor!
‘Akılsızlar’ geri döndü… Yok satıyor!
Instagram kullananlara emoji müjdesi
Instagram kullananlara emoji müjdesi

Tatilde içmek için getirmişler

Ercan Havalimanı’ndan ülkeye giriş yaparken uyuşturucu ile yakalanan Hüseyin Göktan ve Tamer Koçpınar aleyhindeki soruşturma tamamlandı

12 Eylül 2018 Çarşamba 10:00
Tatilde içmek için getirmişler

Devrim DEMİR/HAVADİS

Hafta sonu Ercan Havalimanın’dan KKTC’ye giriş yapmak isterken üzerlerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ile yakalanan Hüseyin Göktan ve Tamer Koçpınar aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

Tutukluluk sürersi dolan zanlılar, dün teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Yargıç Rauf Kürşad, zanlıların ülkedeki yasal statülerini de değerlendirerek yargılanmada hazır bulunmalarını sağlamak için  25 günü aşmamak üzere Merkezi Cezaevi’nde hükümsüz tutuklu kalmalarına karar verdi.

Soruşturma tamamlandı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak ifade veren polis memuru Mehmet Sevinç bulguları aktardı.

Sevinç, 8 Eylül’de Ercan Havalimanı’ndan giriş yapan iki zanlının tasarrufunda 4 gram ağırlığında Hintkeneviri bulunarak emare alındığını belirtti.

Sevinç, zanlıların gönüllü ifade vererek, uyuşturucuyu içmek için tasarruflarında ithal ettiklerini itiraf ettiklerini söyledi.

Sevinç, zanlılar aleyhindeki soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek davaları görüşülünceye kadar tutuklu yargılanmalarını talep etti.

banner22
Son Güncelleme: 12.09.2018 10:44
Anahtar Kelimeler:
KKTCHaberTatil
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özerlat'tan Tüketicilere Önemli Duyuru! 5 TL'yi geçmemelidir...
Özerlat'tan Tüketicilere Önemli Duyuru! 5 TL'yi geçmemelidir...
DAÜ BÖTE’de KKTC Uyruklu Öğrenci Kayıtları Devam Ediyor
DAÜ BÖTE’de KKTC Uyruklu Öğrenci Kayıtları Devam Ediyor
Tatar: "Esnafın görüşlerine de kulak verilmelidir"
Tatar: "Esnafın görüşlerine de kulak verilmelidir"

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim