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Tatlısu - Geçitkale Anayolu'nda kaza!

6 kişi yaralandı

04 Ocak 2020 Cumartesi 11:19
Tatlısu - Geçitkale Anayolu'nda kaza!

Tatlısu - Geçitkale Anayolu'nda dün saat 19:30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. 

Tatlısu - Geçitkale Anayolunun 8-9'ncu km'leri arasında, dün saat 19:30 sıralarında, Hothayfa Almossafy (E-25) yönetimindeki NY 271 plakalı araç ile Geçitkale istikametine doğru dikkatsizce  seyrettiği sırada,  sola meyilli viraja geldiği zaman yağmurdan dolayı yolun ıslak ve kaygan oluşu nedeniyle direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Mitat Kargı (E-43) yönetimindeki KJ 023 plakalı araç ile çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ile KJ 023 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Hüseyin Talay (E-47), NY 271 plakalı araçta yolcu olarak bulunan  Tamara Ismail Avusakara (K-28), Hüseyin Ibrahim (E-22) ve Almira Ayman Elsayed (K-18) Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde kaldurıldı 

Soruşturma devam ediyor.

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Tatlısu - Geçitkale AnayoluTrafik KazasıHaberGündemKıbrısKazaPolis
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