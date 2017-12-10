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TC Başbakan Yardımcısı Akdağ'dan 'karikatür' tepkisi

Başbakan Yardımcısı Akdağ, KKTC'deki Afrika gazetesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren karikatürü hakkında, Yaptıkları tam bir alçaklık, şerefsizlik, pespayeliktir. Bunun hesabı tabii ki hukuk içerisinde sorulacak." dedi.

10 Aralık 2017 Pazar 13:36
TC Başbakan Yardımcısı Akdağ'dan 'karikatür' tepkisi
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Anadolu Ajansı'ndan Ali Kemal Akan'ın haberine göre, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) Afrika gazetesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren karikatürü sayfalarına taşıması üzerine bu ülkedeki savcıları göreve çağırarak, "Yaptıkları tam bir alçaklık, şerefsizlik, pespayeliktir. Bunun hesabı tabii ki hukuk içerisinde sorulacak. Bu ahlaksızlığı yapanların Kıbrıs Türk halkı nezdinde mahkum edilmesi için ben de şahsen gerekeni yapacağım." dedi.

Türkiye Cumhuriyeti adına KKTC ile ilgili ekonomik kalkınma ve iş birliği konularından sorumlu Başbakan Yardımcısı Akdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, KKTC'deki Afrika gazetesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren karikatürü sayfalarına taşımasına tepki gösterdi.

Bu çirkinliği yapan gazete ve oradaki bazı köşe yazarlarının geçmişte de Türkiye Cumhuriyeti'ne, Türklerin milli ve manevi değerlerini rencide edici yayınlarda bulunduğunu anımsatan Akdağ, "Yaptıkları tam bir alçaklık, şerefsizlik, pespayeliktir. Bunun hesabı tabii ki hukuk içerisinde sorulacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki savcıları bu konuda derhal göreve çağırıyorum. Bunun hesabını sorsunlar. Bu ahlaksızlığı yapanların Kıbrıs Türk halkı nezdinde mahkum edilmesi için ben de şahsen gerekeni yapacağım. Bunların bu ahlaksızlıklarını, şerefsizliklerini Kıbrıs Türk halkına da iyice anlatmak benim boynumun borcu olsun." açıklamasında bulundu.

"Yanlarına kar kalmayacak"

Akdağ, söz konusu gazete ile köşe yazarlarının Türk milletinin bir ferdi gibi değil, adeta Rumların sesi gibi yayın yaptığını belirterek, "Bu şerefsizliğin hesabı hukuk tarafından mutlaka sorulmalıdır. Bunları, Kıbrıs Türk halkının içine çıkamayacak hale ben getiririm. Bunların hiçbir milli ruhu yok. Bunların Türk milletinin inançları, kültürel mirasıyla uzaktan yakından alakaları yok. Ben bunlara özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Rumların sesi tanımlamasını yapabilirim." diye konuştu. 

Yapılan ahlaksızlığın, sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik değil, Türk halkına yönelik de olduğuna dikkati çeken Recep Akdağ, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı bir milleti temsil ediyor. Bu pespayelik, sadece Sayın Cumhurbaşkanımızın kişisel hukukunu zedelemek anlamına gelmez, bu aynı zamanda Türkiye'ye, Türk milletine yapılan bir saldırıdır. Nerede bu ahlaksız yayını yapmışlarsa, Kuzey Kıbrıs'taki bir gazete de bunu alıyor, iktibas ediyor ve yayınlıyor. Ama bu, bunların ilk cürmü de değil. Bunları Kıbrıs halkının içine çıkamayacak hale getiririm. Çünkü ahlaksızlığın bile bir sınırı var. Bunlar ahlaksızlığın da sınırını aşmış adamlar. Kuzey Kıbrıs Türk halkının da bunlardan rahatsız olduğunu biliyorum. Bunlar gibi düşünen insanlar, Kuzey Kıbrıs'ta yok denecek kadar küçük bir azınlık. Bu şerefsizlikler yanlarına kar kalmayacak."

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