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TC Dışişleri'nden Yunanistan'a kınama

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Dışişleri Bakan Vekili Miltiadis Varviçyotis’in açıklamalarını şiddetle kınayarak, Yunanistan'ı sorumluluğa ve sağduyuya davet etti.

07 Nisan 2021 Çarşamba 22:54
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TC Dışişleri'nden Yunanistan'a kınama

TC Dışişleri'nden yapılan açıklama şöyle:

"Dışişleri Bakan Vekili Miltiadis Varviçyotis’in bir televizyon kanalına verdiği mülakatta ülkemiz ve Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında dile getirdiği siyasi ve diplomatik teamüllere uygun olmayan ahlak dışı ifadelerini şiddetle kınıyoruz.

Ülkemizin çabaları neticesinde başlatılan Türkiye ile Yunanistan arasındaki diyaloğun sürdürülmesi için yeni adımlar atmakta olduğumuz bir dönemde Yunan yetkililerin ülkemize yönelik kışkırtıcı ve gerginliği arttırıcı eylem ve söylemleri ısrarla devam ettirmelerini ve bu amaçla Dışişleri Bakan Vekili Varviçyotis’i öne sürmelerini kasıtlı buluyoruz.

Yunan siyasi liderliğini iki ülke arasındaki diyalog kanallarının yeniden işlemesi için ülkemize yönelik söylemlerinde sorumluluğa, sağduyuya ve samimiyete davet ediyoruz."

Anahtar Kelimeler:
Miltiadis Varviçyotis
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