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TC Eski Başbakanı Yıldırım’a Girne Üniversitesi tarafından “Fahri Doktora” ünvanı veriliyor K

16 Kasım 2019 Cumartesi 16:28
TC Eski Başbakanı Yıldırım’a Girne Üniversitesi tarafından “Fahri Doktora” ünvanı veriliyor K

Girne Üniversitesi tarafından Türk ve KKTC denizciliği ile havacılığına yaptığı katkı ve hizmetler nedeniyle TBMM eski Başkanı, eski Başbakanı, eski Ulaştırma Bakanı ve AKP Milletvekili Binali Yıldırım’a Fahri Doktora Ünvanı veriliyor.

Girne Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçuş Simülasyon Sistemi açılışı da pazartesi düzenlenecek etkinlikte Binali Yıldırım tarafından yapılacak.

Girne Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, tören saat 14.30’da, Girne Üniversitesi Kampüsünde gerçekleştirilecek.

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Anahtar Kelimeler:
YıldırımHaber
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