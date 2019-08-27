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TDP Gençlik Örgütü kamp düzenledi

TDP Gençlik Örgütü, eğitim ve sosyal amaçlı olarak, 23-25 Ağustos tarihlerinde Dipkarpaz’da kamp gerçekleştirdi.

27 Ağustos 2019 Salı 12:59
TDP Gençlik Örgütü kamp düzenledi

Kampta çeşitli aktivitelerin yanı sıra akademisyen Dr. Ömür Yılmaz ve Sosyal Hizmet Uzmanı Barış Başel tarafından eğitim çalışmaları da gerçekleştirildi.

TDP Genel Başkanı, milletvekili Cemal Özyiğit, Genel Sekreter Halil Hızal, Milletvekili Zeki Çeler, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, İskele İlçe Başkanı Cemaliye Soğancı, Lefkoşa İlçe Başkanı Doğa Yalçın ile bazı PM ve MYK üyeleri de kampa ziyaret gerçekleştirdi.

TDP Gençlik Örgütü Başkanı Yusuf Osman kampın parti içi dostlukların ve kaynaşmanın daha da pekişmesi, farklı fikirlerin tartışılması, karşılıklı değerlendirmeler ve analizlerin yapılarak yeni projelerin ortaya çıkması açısından faydalı olduğunu belirterek, “Kampımız amacına ulaştı” dedi.

(BRT/SM)

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Anahtar Kelimeler:
TDPGençlik Örgütü
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