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TDP, "Katılım Vizyonu Kitabı"nı basınla paylaştı

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TDP’den yapılan açıklamaya göre, toplantıda TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ile Genel Sekreter Asım İdrisin konuşma yaptı.

26 Aralık 2017 Salı 22:10
TDP, "Katılım Vizyonu Kitabı"nı basınla paylaştı
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Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) bu sabah düzenlenen basın toplantısında “Katılım Vizyonu Kitabını” basın mensuplarıyla paylaştı.

TDP’den yapılan açıklamaya göre, toplantıda TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ile Genel Sekreter Asım İdrisin konuşma yaptı.

TDP kitapta ekonomi,  kamu maliyesi, kamu yönetimi, sağlık, eğitim, trafik ve yol güvenliği,  çevre ve doğal kaynaklar, gençlik, spor, kültür ve sanat,  bayındırlık, şehircilik, ulaşım, haberleşme, turizm, tarım ve hayvancılık, yargı reformu, iş hayatı ve haklar, insan hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, özel gereksinimli bireyler, çocuk hakları, mülteci ve sığınmacı hakları, yaşlılar, Kıbrıs sorunu, Türkiye ile ilişkiler, vatandaşlık konularındaki vizyonunu ortaya koyuyor.

ÖZYİĞİT

Basın toplantısında konuşan TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit Kıbrıs sorununa adil ve kalıcı bir çözüm bulma hedeflerinin kararlılıkla süreceğini belirtti.

Özyiğit, buna paralel olarak daha sivil-demokratik bir düzen ile kendi ayakları üzerinde durabilen bir ekonomik yapıyı oluşturmanın en temel hedefleri olduğunu kaydetti.

 TDP Katılım Vizyonu Kitapçığının da bu içerikte olduğunu belirten Özyiğit, insan odaklı, demokratik, adaletli ve ilerici bir vizyona sahip olduklarını kaydetti.

TDP’nin hedeflediği projeleri hayata geçirebilmek için “geçmişi temiz, güçlü bir kadro”ya ihtiyaç olduğunu dile getiren Özyiğit, TDP’nin kadrosunun bu özelliklere sahip olduğunu söyledi.

İDRİS

TDP Genel Sekreteri Asım İdris, TDP’nin 41 yıllık köklü bir geleneğe sahip olduğunu ve geçmişte çeşitli dönemlerde hükümette bulunduklarını kaydederek, "Ben temizim diyerek temiz olunmuyor, önemli olan çeşitli görevlerde bulunarak temiz kalabilmektedir. TDP geleneği bunu başarmış bir partidir" dedi.

İdris, “Toplum artık değişim istemektedir ve bu değişimi de toplumla beraber TDP gerçekleştirecektir. Bu düzeni yaratanlar ve belli odaklara bağlı olanlar bu değişimi gerçekleştiremezler. Toplumun beklediği değişimi ancak ve ancak bir tek toplumdan icazet alanlar sağlayabilir, bunun adresi de TDP’dir.” dedi.

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