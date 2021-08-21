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TDP Milletvekili Zeki Çeler’den Birlik Çağrısı

“Bu saatten sonra hepimizin el birliği vererek bu katliamın tamamen ortadan kalkması ve buranın olabildiğince rehabilite edilip tekrardan yeşil alan olarak kullanılmasına yardımcı olmamız gerekir”

21 Ağustos 2021 Cumartesi 16:50
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TDP Milletvekili Zeki Çeler’den Birlik Çağrısı

ÖZEL HABER 


Girne’de iptal edilen kooperatif inşaatı arazisinde geçtiğimiz gün çevreciler “Hade Pikniğe!” etkinliği düzenledi.

Piknikte Gündem Kıbrıs’a konuşan TDP Milletvekili Zeki Çeler, “Aslında süreç uzun ve farklı dönemlerden geçti. İşin içinde dörtlü hükümette var. Bu katliamın çok daha öncesinden önüne geçme fırsatımız vardı. Gözden kaçmış olabilir ama bu bir bahane değildir” dedi. Çeler, “Bu saatten sonra hepimizin el birliği vererek bu katliamın tamamen ortadan kalkması ve buranın olabildiğince rehabilite edilip tekrardan yeşil alan olarak kullanılmasına yardımcı olmamız gerekir” şeklinde konuştu.

Son Güncelleme: 21.08.2021 16:59
Anahtar Kelimeler:
Zeki çelerGirneArazi
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