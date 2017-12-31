TDP, öncelikli işlerden birinin DAÜ yasasını düzenlemek olacağını belirtti

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, en temel hedefleri arasında, Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni (DAÜ) daha şeffaf bir kurum yapmak için DAÜ Kuruluş Yasası’nda değişikliklere gidilmesi bulunduğunu söyledi.



TDP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, TDP milletvekili adayları seçim çalışmaları çerçevesinde DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, DAÜ'de örgütlü DAÜ - SEN, DAÜ - Bir Sen ve DAÜ - Per Sen temsilcileri ile görüştü, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, DAÜ-SEN tarafından organize edilen panele katıldı.



TDP Genel Başkanı Özyiğit görüşmelerde yaptığı konuşmada, DAÜ'nün demokratik, özerk, şeffaf ve hesap verebilir bir devlet üniversitesi olmasının en temel hedefleri arasında olduğunu, bunu sağlamak için en başta atılması gereken adımın, DAÜ ile ilgili yasal düzenlemeye gidilmesi olduğunu belirtti.



Üniversiteyi siyasilerin elinden kurtarayım derken, belirli zümrelerin eline geçmesine de olanak sağlamamak gerektiği uyarısında bulunan Özyiğit, bilim yuvası olması gereken DAÜ'nün öğrenci yetiştirmenin yanı sıra, ülkenin amiral gemisi rolünde olarak, ekonomik, sosyal, çevresel ve siyasal alanda da yön gösterici olması gerektiğini kaydetti.