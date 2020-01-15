Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Ayağınızı sıcak suda günde dört kez bekletirseniz...
Ayağınızı sıcak suda günde dört...
Saç dökülmesinde B12, D ve demir eksikliğine dikkat
Saç dökülmesinde B12, D ve...
30 futbol sahası büyüklüğündeki teleskop faaliyete geçti
30 futbol sahası büyüklüğünde teleskop
Maraton koşmak damar yaşını gençleştiriyor
Maraton koşmak damar yaşını gençleştiriyor
Google uyardı: Google Chrome 79'u indirmeyin!
Google'dan uyarı!

TDP’den Sendikal Platform’un asgari ücretle ilgili eylemine destek

15 Ocak 2020 Çarşamba 22:23
TDP’den Sendikal Platform’un asgari ücretle ilgili eylemine destek

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) milletvekili Zeki Çeler, Sendikal Platform’un bugünkü asgari ücretle ilgili eylemini selamladıklarını belirtti.

Çeler, kamuda örgütlü sendikaların, özel sektör çalışanlarının haklarının korunup geliştirilmesi adına yaptıkları bu eylemin, kamu ile özel sektör arasında oluşturulmaya çalışılan negatif algının ortadan kaldırılması adına önemli ve anlamlı olduğunu vurguladı.

Parti olarak en temel hedef ve önceliklerinden birinin, yıllar içerisinde kamu ile özel arasında oluşturulan ekonomik uçurumun, özel sektör çalışanlarının hakları iyileştirilerek kapatılması olduğunu kaydeden Çeler, 4’lü koalisyon hükümeti döneminde bu yönde projeler üreterek, kararlar aldıklarını söyledi.

Çeler, yazılı açıklamasında bu amaç doğrultusunda mücadele verirken, bu yönde atılan adımların, ortaya konan görüşlerin her zaman destekçisi olduklarını da ifade etti

Zeki Çeler, geçmişte belirli amaçlar uğruna kamu ile özel sektör çalışanlarını birbirine düşürmeye çalışan, özel sektör çalışanlarını ötekileştiren ve çalışanların geleceklerinin patronların iki dudağı arasında olmasına göz yumarak bir anlamda destek veren zihniyetler olduğunu savundu.

Çeler, bunların tersine, 4’lü koalisyon hükümeti döneminde Bakanlık olarak özel sektörün haklarını iyileştirmek adına projeler ürettiklerini, işçinin emekçinin yanında olmaya çalıştıklarını belirterek, “Umarız eski zihniyet yeniden hakim olmaz ve işçinin emekçinin yanında olan anlayış devam eder” dedi.

“YENİ ASGARİ ÜCRET SEÇİM YASAKLARINDAN ÖNCE BELİRLENMELİ”

TDP Milletvekili Zeki Çeler, yeni asgari ücretin en erken zamanda kararlaştırılarak, “Nisan ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeniyle başlayacak seçim yasaklarına kadar belirlenmeyecek” yönündeki endişelerin ortadan kaldırılması gerektiğini kaydetti.

Çeler, hükümet ile ilgili bakanlığın asgari ücreti yüzde 4-5 oranında artırıp, diğer yandan da ek olarak İstihdam Destek Merkezi (İDM) fonundan çalışanlara 200-300 Türk Lirası verme düşüncesinde olduğunu anımsattı.

Zeki Çeler, kendi dönemlerinde de böyle bir çalışma olduğunu, hatta rakamın 750 TL olarak düşünüldüğünü ancak kendilerinin bu uygulamanın mutlaka Toplu İş Sözleşmesi ile desteklenmesini öngördüğünü, aksi takdirde yapılan desteğin hem fonun amacına hizmet etmeyeceği, hem de sürdürülebilir olmayacağı  görüşünü dile getirdi.

Sendikalaşma ve toplu iş sözleşmesi ile oto kontrolün sağlanmasının şart olduğunu belirten Çeler, “Bilinmelidir ki, işçinin, çalışanın hakkını korumanın en doğru yolu özelde sendikalaşma ve toplu iş sözleşmesinden geçmektedir” dedi.

Oto kontrol sistemi olmamasının çeşitli sıkıntıları da beraberinde getireceğini, işçinin hakkının korunup korunmadığının belirlenemeyeceğini söyleyen Çeler şunları da söyledi:

“Bazı işverenler ‘çalışanlara ödenecek 200-300 TL’yi devlet nasıl olsa size verir, ekonomik sıkıntı var, dolayısı ile ben maaşınızdan kesiyorum’  diyebilecek, oto kontrol olmadığı için de bunların tespitleri zorlaşacak, bu ve benzeri suiistimaller de önlenemeyecek.”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çalışmaların Mayıs ayında tamamlanması hedefleniyor
Çalışmaların Mayıs ayında tamamlanması hedefleniyor
Bakanlık: Sorunun çözülmesi için çalışmalar sürüyor
Bakanlık: Sorunun çözülmesi için çalışmalar sürüyor
Başbakan Tatar Geçitkale’deydi...
Başbakan Tatar Geçitkale’deydi...
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim