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Tecavüz davasında karar verildi

Girne’de 30 Nisan 2019 tarihinde meydana gelen tecavüz olayı ile ilgili Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Moawia Al Awavdah ile Anas Hayajneh hakkındaki davada karar açıklandı.

27 Ağustos 2020 Perşembe 17:50
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Tecavüz davasında karar verildi

Girne’de 30 Nisan 2019 tarihinde meydana gelen tecavüz olayı ile ilgili Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Moawia Al Awavdah ile Anas Hayajneh hakkındaki davada karar açıklandı.

Mahkeme Moawia Al Awavdah’ı 14 yıl, Anas Hayajneh’i 12 yıl hapse mahkum etti.

Başkan Füsun Cemaller, Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad ve Yargıç Mine Güçlüer’den oluşan heyetin baktığı davada iddia makamı adına Aliye Özçınar hazır bulundu.

Kararı okuyan Başkan Cemaller, sanıkların yargılandıkları suçlarından mahkûm ettiklerini söyledi.

Cemaller, sanıklara ceza takdir ederken, iki kıstası dikkate aldıklarını ifade etti.

Ceza takdirinde ıslah etme ve topluma geri kazandırma hususlarının yanı sıra kamu menfaati etkeninin de dikkatte alındığını ifade etti.

Söz konusu davada kamu menfaatinin ön plana çıktığını ifade eden Başkan,  cinsel saldırı suçunun vücut bütünlüğüne karşı işlenen en ağır suçlardan biri olduğunu ve müebbet hapis öngördüğünü söyledi. Başkan Cemaller, böyle ağır suçlara işleyenlere caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Sanık Moawia Al Awavdah’ın 25 yaşındaki kadına 3 kez tecavüz ettiğini, sanık Anas Hayajneh’in ise suçun işlenmesine yardım ettiğini, genç kadının kendisini tanıdığı için eve gelmesini sağladığını, yardım etmek yerine tecavüzü izlediğini açıkladı.

Cemaller, iki sanığın ortak hareket ettiklerini belirterek, ceza takdirinde çok fazla ayrıma gitmeyeceklerini dile getirdi. Tecavüze uğrayan kadının travma yaşadığını, psikolojik tedavi gördüğünü ifade eden Başkan, bu hususun da sanıklar aleyhinde ağırlaştırıcı etken olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Mahkeme başkanı Cemaller, sanık Moawia Al Awavdah’ı 14 yıl, Anas Hayajneh’i ise 12 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı. 
 

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