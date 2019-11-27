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Tecavüz iddiasıyla tutuklanan F.B. suçunu itiraf etti

27 Kasım 2019 Çarşamba 11:38
Tecavüz iddiasıyla tutuklanan F.B. suçunu itiraf etti

Yeğenine tecavüz ettiği iddasıyla aranan ve dün akşam yaklanan  F.B. mahkemede suçunu itiraf etti.

12 yaşındaki öz yeğenine tecavüz ettiği iddiası ile aranan F.B bu sabah mahkemeye çıkartıldı. 

Polis zanlı F.B.'nin suçunu kabul ettiğini ve soruşturmanın sürdüğünü mahkemeye aktardı. 

Zanlı F.B iki gün tutuklu kalacak  

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Son Güncelleme: 27.11.2019 11:47
Anahtar Kelimeler:
Tecavüz
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Lefkoşa cezaevindeki arkadaşlara 2019-11-27 12:25:01

Bu hayvandan aşağı sapığa sakın ola ki acımayın. Her şey buna mübahtır. Tabancası yanında uyurken, arabası yemek doluyken yakalandı. Hayattayken de cehennemi görmeli...

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