Tecavüz iddiasıyla tutuklanan F.B. suçunu itiraf etti

Yeğenine tecavüz ettiği iddasıyla aranan ve dün akşam yaklanan F.B. mahkemede suçunu itiraf etti.

12 yaşındaki öz yeğenine tecavüz ettiği iddiası ile aranan F.B bu sabah mahkemeye çıkartıldı.

Polis zanlı F.B.'nin suçunu kabul ettiğini ve soruşturmanın sürdüğünü mahkemeye aktardı.

Zanlı F.B iki gün tutuklu kalacak