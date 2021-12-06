"Tecrübelerimi Halkım Yararına Kullanmak İstiyorum"

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili aday adayı Alişan Şan, Gündem Kıbrıs’ta yayınlanan Bahar Sancar ile A’dan Z’ye programına katılarak neden milletvekili adayı olduğunu anlattı.

Şan, özel sektörde bir çok alanda hizmet verdiklerini ve bu alanlardaki bilgi birikimlerini halka arz etmek için aday adayı olduğunu belirtti.

Siyasete girme kararını özel sektörde edindiği tecrübelerle aldığını ifade eden Alişan Şan, farklı sektörlerde faaliyet gösteren bir özel şirketin en tepesindeki adamlardan biri olduğunu ve sistemde yaşanan sıkıntıların farkında olduklarını tüm yaşanan sıkıntıları düzeltme şansı olursa bu şansı kullanmak istediğini belirtti.

Yaş itibariyle de siyasette verimli olabileceğini belirten Şan, yaşım 43 ve mecliste verimli olabileceğim bir dönemde olduğuma inanıyorum, bizden sonra gelecek nesillere daha güzel yarınlar bırakmak istiyorum ifadelerini kullandı.

Bürokrasideki hantallığa da değinen Şan, artık çağ atlanması gerekiyor bürokratik engeller özel sektör için ciddi sıkıntı zaman kaybı bu sorunları aşabilmek için gerek UBP olarak partimizin gerekse bizlerin bireysel olarak projelerimiz vardır ve bunları uygulamak istiyoruz dedi.